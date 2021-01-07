Не ходят на Рождество на кладбище, а в церкви в этот день не поминают усопших.

Для православных христиан Рождество Христово считается одним из самых больших праздников

Когда нужно помыться на Рождество Христово в 2021 году, что можно и чего нельзя делать – всё это нужно знать о празднике. Для православных христиан Рождество Христово считается одним из самых больших праздников. Он богат своей историей, традициями и поверьями.

Почему нельзя купаться на Рождество Христово

Если следовать приметам праздника, то помыться следует в Сочельник. Кто 6 января истопит жаркую баню и попарится в ней, тот в сто раз здоровее себя почувствует. С наступлением Рождества наши предки никогда не купались, и на то были свои причины.

Что значит в старину приготовить баню – уйма времени и сил уйдёт. Дрова приготовь, баню протопи, за собой убери – так за делами и о празднике забыть можно.

Речь не идёт о современном способе купания – под душ встал и помылся. Это церковью ни в коем случае не возбраняется и грехом не считается. Нельзя только путать – просто помыться или пойти с друзьями в баню и повеселиться от души. В церковный праздник такое поведение неуместно и считается грехом.

Рождество Христово 2021, приметы на богатство и погоду

Чтобы в доме был достаток, а в кошельке деньги, следуя народным приметам, к празднику нужно сделать какую-то покупку.

Если на Рождество что-то нашлось – это к прибыли. Но если что-то было утеряно – жди убытков.

Здоровье станет крепче у того, кто подаст милостыню и попросит нищего помолиться за его здоровье.

Если во время застолья на праздничный стол что-либо разлилось, можно ждать радостных вестей.

Если на Рождество разыгралась метель, значит весна будет ранняя.

Если на Рождество погода выдалась снежная, значит год будет удачным.

Год будет богатым, если на Рождество в небе молодая Луна или деревья в инее стоят.

Когда в России будут отмечать Рождество Христово 2021

Рождество Христово в православной церкви всегда отмечают 7 января. Ничего не изменилось и в 2021 году. 6 января – последний день Рождественского поста.

Праздник Рождества связан с тем, что непорочной Девой Марией в этот день был рождён Сын Божий Иисус Христос. В Евангелии сказано о Деве Марии, что она и её муж Иосиф перед тем, как родиться ребёнку, пришли в Вифлеем и заночевали у пастухов. Поэтому Иисус Христос появился на свет в пещере, в которой в непогоду укрывали скот.

Новорожденный лежал там в яслях, которые служили для скота кормушкой. Пастухи узнали от Ангелов, что это не просто младенец в мир пришёл, а будущий Спаситель. И они поспешили поклониться Младенцу. Пришли к новорожденному и волхвы с подарками – их привела в пещеру яркая звезда, указавшая, куда идти.

Как отмечают праздник Рождества Христова

В ночь перед Рождеством священники проводят особую праздничную службу – красивую и душевную. У верующих принято в эту ночь не спать, потому что Господь будет благодарен за каждую малость, сделанную для Него в это время.

Когда богослужение подойдёт к концу, разрешено вкушение скоромной пищи.

Хозяйки ещё с вечера ставят на стол лучшую посуду и приборы. Гостей должно быть чётное количество. Если оказалось нечётное, на стол добавляли ещё один прибор.

7 января верующие пировали, а главное блюдо праздника – гусь, запечённый с яблоками. Обязательно готовили также буженину, грудинку и другие мясные блюда.

Какие народные традиции есть у праздника Рождества Христова

К празднику в каждом доме обязательно устанавливали ёлку или хотя бы еловую ветку и украшали её свечами и игрушками. Это считается символом той звезды, что озарила момент, когда родился Сын Божий. Потому на верхушку ели обычно водружают именно звезду.

Рождество считается праздником семейным, поэтому уже вечером все приходили домой, и дети помогали со всеми праздничными приготовлениями.

Рождество принято праздновать в новой и чистой одежде. По древней традиции, на Рождество принято колядовать. Люди наряжаются и ходят по домам с песнями-колядками, прославляющими новорожденного Младенца. А хозяева дают колядующим деньги и продукты.

Что нельзя делать на праздник Рождества Христова

На Рождество не сквернословят. Пока не взойдёт первая звезда, не обедают – только детям, больным да людям в возрасте можно чего-нибудь перекусить.

На Рождество не работают, не выносят из дома мусор, не шьют, не стирают и не убирают. Мужчины не ходят на охоту.

Не ходят на Рождество на кладбище, а в церкви в этот день не поминают усопших.

Любые гадания на Рождество по церковным канонам не разрешаются.

Источник: rsute.ru