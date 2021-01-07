Предложили сделать 12 апреля выходным днем в Госдуме



Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Елена Серова не поддержала идею партии "Коммунисты России" по учреждению 12 апреля Дня национальной гордости, но предложила сделать этот день выходным.

Ранее партия "Коммунисты России" предложила учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина.



"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение - сделать 12 апреля выходным днём, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", - сказала Серова РИА Новости.

Источник: РИА Новости