На какой день после родов приходит молоко?

Лактация начинается с выработки молозива – самой ценной пищи для малыша. Однако в дальнейшем его оказывается недостаточно, чтобы ребенок был сытым.

Иногда неопытные мамы после родов предполагают у себя недостаток молока

Лактация налаживается не сразу, организму нужно время. Сначала вырабатывается молозиво, затем переходное, а потом зрелое молоко. На становление лактации уходит около 3 месяцев.

Когда прибывает молоко после родов, зависит от стараний самой женщины и физиологии, например, у повторнородящих этот процесс ускоряется.

Выработка молока регулируется гормоном пролактином, который синтезируется под действием другого гормона – окситоцина. Последний вырабатывается при сосании груди. Поэтому, чем чаще женщина будет прикладывать младенца к груди, тем быстрее и в большем количестве у нее появится молоко.

Естественные роды

В норме молоко приходит на 3–5 день после естественных родов. Грудь наполняется в один миг, женщина может ощутить тепло или жар. В этот момент важно не допустить лактостаза, то есть застоя молока. Если ребенок не сможет полностью опорожнять грудь, придется понемногу сцеживаться. Однако переусердствовать с этим тоже не стоит. Чем больше вы сцеживаетесь, тем больше вырабатывается молока. Поэтому освобождать грудь не «досуха»‎, а до комфортного состояния без чувства распирания.

Кесарево сечение

После кесарева вероятна задержка лактации – молоко после родов приходит на 3–9 сутки. Когда именно это произойдет, зависит от вида кесарева сечения. При плановом процесс затягивается. Появления молока после родов стоит ожидать на 7–10 сутки. Почему так? Молоко вырабатывается под действием гормонов, а при плановом кесарево гормональный всплеск, присущий для родовой деятельности, отсутствует. По этой причине оперативное вмешательство чаще откладывают до того момента, когда уже начнутся схватки. При экстренном кесаревом сечении, проведенном уже после начала схваток, молоко у мамы появляется, как и при естественных родах, на 3–5 сутки.

У повторнородящих прилив молока и его количество зависит от частоты прикладывания к груди.

Как понять, что пришло молоко

Пропустить момент, когда прибывает молоко после родов, невозможно. Что же ощущает женщина? Понять, что пришло молоко после родов, молодая мамочка может по жару в груди. Сразу ощущается тепло. В большинстве случаев оно прибывает внезапно и в большом количестве.

Признаки прихода молока после родов:

распирание, увеличение груди в размере;

затвердение, выпирание вен;

болезненные ощущения;

повышение температуры тела.

Узнать, что пришло молоко после родов, очень просто. Необходимо попробовать сцедиться или просто надавить на грудь. Молоко будет брызгать фонтаном.

Иногда лактация начинается плавно. Женщина не ощущает дискомфорта, нет чувства, что грудь сейчас взорвется от переполнения, а молоко не бьет струей. Не нужно переживать, все негативные ощущения исчезают, как только налаживается лактация. Это происходит на 2–4 неделю.

Первое молоко белого цвета, бывает с желтоватым или голубоватым оттенком. Оно имеет водянистую или жидковатую консистенцию.

Молоко желтого цвета после родов – это молозиво. Оно калорийное, густое. Его немного – от 5–6 капель до 100 мл в сутки.

Что делать, когда молоко появилось

Итак, пришло молоко. Грудь стала твердой и начала болеть. Что делать? Необходимо приучить ее к выработке и отдаче молока, тогда и ощущения нормализуются. Нужно как можно чаще прикладывать ребенка.

Да, молока будет становиться еще больше, но так и должно быть. Излишки будут свободно вытекать, это тоже нормально.

Рекомендации по ГВ для нормализации лактации

Прикладывать кроху к груди не по времени, а по желанию – чем чаще, тем лучше. Но нельзя забывать про длительность кормления. Если малыш будет есть более 20 минут зараз, то вероятны трещины сосков, особенно в первые недели лиактации. В некоторых случаях после кормления стоит проверять грудь, пустая ли она. Если молоко осталось, сцедиться. Это нужно, чтобы стимулировать выработку молока. Если же его и так достаточно, то сцеживаться до конца не нужно.

Также эта методика оправдана для тех женщин, которые кормят по расписанию – частота между кормлениями увеличивается, и молока может вырабатываться меньше, тогда сцеживание может пригодиться.

Кормить ночью. Если ребенок спит, а грудь переполнена, стоит разбудить кроху. Придется пока перейти на режим кормления «по требованию мамы».

Бывает, что грудь в прямом смысле каменная. Она плотная, твердая, а молоко не вытекает. Ее не сможет рассосать ребенок, как бы он не старался. Необходимо помочь ему в этом. Придется расцедить грудь после родов руками. Для начала стоит сделать легкий массаж, а затем аккуратно, надавливая на ареолу, сцеживаться.

На будущее стоит приобрести молокоотсос, поскольку вручную сцеживаться долго и тяжело.

Проблемы

Как перво-, так и повторнородящие могут столкнуться с гиполактацией (недостаточная лактация) или гиперлактацией (избыточная лактация). Оба состояния необходимо корректировать.

Ни у одной женщины сразу после родов лактация не налаживается как по волшебству – она буквально настраивается под потребности ребенка.

Если молока мало

Эта проблема встречается чаще всего. Она решается самостоятельно с помощью правильного ГВ. Иногда требуются медикаменты и физиотерапевтические процедуры.

Что делать, если после родов мало молока:

как можно чаще прикладывать ребенка к груди, чтобы стимулировать выработку окситоцина;

обеспечить регулярный телесный контакт с малышом;

сцеживаться после кормления;

в сутки выпивать не менее 2 л жидкости;

обеспечить сбалансированное питание, чтобы женщина не испытывала дефицит полезных веществ;

ускорить приход молока после родов помогут отдых и хорошее настроение;

пить таблетки для повышения лактации, например, Апилак.

Вызвать молоко после родов помогут инъекции окситоцина.

Если много

Гиперлактация в первый месяц после родов не является серьезной проблемой, если в груди не появляются уплотнения и комочки. Избыточное производство молока на фоне плохого сцеживания может привести к лактостазу и маститу. Важно нормализовать лактацию.

Что делать, если после родов молока слишком много:

кормить лежа на боку, в расслабленном положении лактация уменьшается;

постепенно сокращать время сцеживания (чем дольше сцеживаться, тем больше молока будет прибывать);

уменьшить объем выпиваемой жидкости.

Если появятся уплотнения в груди, их нужно массировать.

Что делать, если молока нет

Молоко должно прийти в течение недели после родов. Но бывает такое, что его нет.

Причины следующие:

эндокринные нарушения, сахарный диабет и другие тяжелые болезни женщины;

сниженная выработка пролактина, окситоцина;

стрессы;

истощение организма;

несбалансированное питание;

осложненные роды, например, большая потеря крови.

Если молока нет, нельзя опускать руки сразу отказываться от ГВ, полностью переходя на искусственное вскармливание. Необходимо приложить все усилия.

Чтобы молоко после родов быстрее пришло, нужно как можно чаще прикладывать ребенка к груди, правильно питаться, пить много жидкости и отдыхать, не волноваться.

Что есть, чтобы улучшить лактацию?

Необходимо употреблять в пищу кисломолочные продукты, орехи (не больше 2–3 шт. в сутки, чтобы не вызвать колики у ребенка), морковь, фенхель, имбирь, семечки, смородину. Они обладают лактогенными свойствами. Женщинам важно помнить, что никакая смесь не заменит молоко, поэтому необходимо кормить ребенка как можно дольше. Консультанты по грудному вскармливанию помогут нормализовать лактацию.

Источник: mama66