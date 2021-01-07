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Сайт Кремля опубликовал поздравление Путина с Рождеством, снятое на дрожащую камеру

17:15 07.01.2021 Фото: кремлин.ру
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В эфире государственного телевидения был показан сюжет, где Владимир Путин и все участники рождественского богослужения были без масок, перчаток и не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на предписания Роспотребнадзора.

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Сайт Кремля опубликовал поздравление Путина с Рождеством, снятое на дрожащую камеру

Обрезанная голова президента на региональном ТВ уже не удивляет, если посмотреть на прыгающее и дрожащее видео с Путиным, которое разместил у себя сайт Кремля.
Владимир Путин дал короткое интервью после церковной службы. Отвечая на вопрос одного из журналистов, глава государства сказал, что надежда и ожидание чуда поддерживают нас на самых сложных этапах и коротко поздравил россиян. Отдельного видео с президентом по случаю Рождества на сайте Кремля нет.

В эфире государственного телевидения был показан сюжет, где Владимир Путин и все участники рождественского богослужения были без масок, перчаток и не соблюдали социальную дистанцию, несмотря на предписания Роспотребнадзора.

Источник: echo.msk.ru

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