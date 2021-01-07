Пожелал россиянам в Рождество благополучия и исполнения желаний Путин

Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне

Президент отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии "уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения".

Президент РФ Владимир Путин поздравил с православным Рождеством граждан России, пожелав успехов, благополучия, исполнения желаний. Соответствующее поздравление распространила в четверг пресс-служба Кремля.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, - успехов, благополучия, исполнения желаний", - говорится в сообщении.

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", - отметил президент.