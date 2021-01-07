Попала в больницу с поражением всех органов после коронавируса 10-летняя девочка

Сюжет: Вторая волна COVID-19
В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства.
По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия", — объясняет Муратова.
Источник: РИА Новости