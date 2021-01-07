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Попала в больницу с поражением всех органов после коронавируса 10-летняя девочка

17:05 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

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В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства.
По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия", — объясняет Муратова.

Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе целой команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, — главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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