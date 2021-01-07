Откуда стаж управленца у нового 25-летнего директора отдела по делам молодежи Бердска Владислава Дубровского, ответили в мэрии

Назначенец рассказал, что работает с 14 лет. На прежнем месте работы - в Центре развития культуры Искитимского района - ему дали прекрасную характеристику, а его проект молодежной политики получил наивысшую оценку конкурсной комиссии.

Владислав Дубровский победил в конкурсе на замещение вакантной должности директора ОДМ

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» после публикации о назначении нового директора бердского отдела по делам молодежи начали задавать вопросы. Они не верят, что 25-летний Владислав Дубровский имеет необходимый стаж и квалификацию, чтобы руководить таким серьезным направлением, как молодежная политика.

- Давайте-ка ради спортивного интереса, так сказать, посчитаем вместе этот самый трудовой и управленческий стаж. 1. Окончание школы = 18 лет. 2. Призыв в армию (даже если и сразу после окончания школы, то не раньше осени)= 18,5 лет. 3. Служба в армии - 1 год, с последующим дембелем (опять же осенью и это ОЧЕНЬ ВАЖНО в наших дальнейших расчётах-подсчётах) = 19,5 лет. 4. Сдача экзаменов и поступление в вуз (с учётом дембеля осенью - не раньше, чем через год после оного) = 20,5 лет. 5. Обучение в вузе с последующим его окончанием — 4,5 года = 25 лет. 6. На данный момент нашему вновь испеченному директору МБУ "ОДМ" 25 лет. 7. Так о каком трудовом стаже вообще может идти речь?! Не говоря уже об управленческом, - написал в редакцию аноним.

Его интересует, служил ли Дубровский в армии, подлинный ли у него диплом о высшем образовании и откуда трудовой стаж.

Начнем с того, что в условиях конкурса по выбору руководителя ОДМ срок работы управленцем не обозначали. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к соискателям предъявляли следующие требования:

• высшее образование;

• наличие стажа не менее 5 лет;

• опыт работы в сфере деятельности организации;

• опыт работы на руководящей должности.

Сам Владислав Дубровский 7 января сообщил, что ему сегодня неудобно разговаривать и предложил ответить на вопросы завтра. Но отметил, что он работает с 14 лет, поэтому со стажем у него все в порядке. Кроме того, он посоветовал получить исчерпывающую информацию в орготделе мэрии.

Между тем, вице-мэр Бердска Жанна Шурова предоставила «Курьер. Среда. Бердск» характеристику на Владислава Дубровского, которую ему дали в Центре развития культуры Искитимского района — по прежнему месту работы. Судя по отзывам бывших сослуживцев Дубровского, он отвечает заявленным требованиям по опыту организации и работы на руководящих должностях.

Дословно

Настоящая характеристика выдана Дубровскому Владиславу Сергеевичу, 14 июня 1995 года рождения, работавшему в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры Искитимского района» в период с 26.04 2018 по 04.09.2020 в должности методиста.

За время работы в МБУК «ЦРКИр» Дубровский Владислав Сергеевич проявил себя как профессиональный, грамотный сотрудник, добросовестно и ответственно выполняющий свою работу.

Свои должностные обязанности исполнял усердно и высокопрофессионально, проявляя разумную инициативу, в связи с чем неоднократно поощрен руководством учреждения и имеет две благодарности главы Искитимского района.

Дубровский координировал и контролировал работу учреждений культуры Искитимского района по организации и проведению мероприятий разного уровня, в необходимых случаях эффективно оказывал работникам клубных формирований методическую и творческую помощь. Методами коммуникации и обработки деловой информации, в том числе документированной, владеет отлично.

Владислав Сергеевич принимал активное участие в организации и проведении районных и региональных мероприятий, проводимых в сфере деятельности учреждения. На изменения в рабочей (деловой) обстановке реагировал грамотно, проявляя способность в короткие сроки самостоятельно вырабатывать и применять новые подходы к решению внезапно возникающих проблем.

Дубровский выполнял функции заведующего организационно-творческого отдела в период его отсутствия. Управленческие решения принимал верно и быстро, организовывал их своевременную, полную и точную реализацию. Имеет ярко выраженные руководящие качества. Отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту.

В отношениях с коллегами деловит, корректен, благожелателен. Неукоснительно придерживается правил и норм деловой этики и порядочности. Зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, способным самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результат своей деятельности.

Новый назначенец

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по итогам конкурсного отбора, который прошел в конце декабря 2020 года, победил 25-летний Владислав Дубровский. Распоряжение мэра Бердска Евгения Шестернина о назначении, вероятно, появится 11 января 2021-го.

Программу развития молодежной политики Бердска Дубровского конкурсная комиссия признала лучшей. Ему пришлось соперничать с двумя кандидатами. Как рассказал сам Владислав Сергеевич, он с сентября 2020 работал в должности ведущего специалиста бердского ОДМ и вник во все тонкости работы каждого «молодежного направления».

Дубровский уже 5 лет живет в Бердске. Но продолжал трудиться методистом в Центре развития культуры Искитимского района, куда он пришел по окончании Института культуры и молодежной политики при Новосибирском педуниверситете.

Он поделился своими планами по развитию отдела по делам молодежи и в целом молодежной политики Бердска.

- Нужно развивать все направления и доводить то высоко уровня, который задан, например, патриотическим, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владислав Дубровский.

Это и работающая молодежь, и российское движение школьников, и городской отряд волонтеров, и отряд аниматоров, и клуб молодых семей, и творческий арт-прорыв. Все это в Бердске уже работает. Но Дубровский планирует создать и развивать политический вектор работы с молодыми бердчанами — создать городской молодежный парламент, чтобы готовить кадровый резерв управленцев.

По его словам, команду отдела он менять не собирается, поскольку считает работоспособной, слаженной. Но есть две вакансии — ставка, на которой был сам Дубровский, и еще одна ставка ведущего специалиста. Он обязательно будет искать людей — молодых и целеустремленных.

В бердской мэрии с воодушевлением восприняли победу Дубровского в конкурсе, поскольку ждут молодых и перспективных управленцев.

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