"Это тошнотворное и ужасающее зрелище": сравнил США с «банановой республикой» после штурма Капитолия Буш

По его мнению, штурм Капитолия повредил репутации Соединенных Штатов в мире.

Буш сравнил США с «банановой республикой» после штурма Капитолия

Бывший президент США Джордж Буш — младший сравнил штурм здания конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа с происходящим в «банановых республиках». Об этом Буш написал в заявлении, опубликованном на его официальной странице Twitter.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — отметил экс-президент США.

По его мнению, штурм Капитолия повредил репутации Соединенных Штатов в мире. Буш заявил, что те, кто участвовал в этих беспорядках, были обмануты ложными надеждами.