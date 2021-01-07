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"Это тошнотворное и ужасающее зрелище": сравнил США с «банановой республикой» после штурма Капитолия Буш

18:00 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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По его мнению, штурм Капитолия повредил репутации Соединенных Штатов в мире.

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Буш сравнил США с «банановой республикой» после штурма Капитолия

Бывший президент США Джордж Буш — младший сравнил штурм здания конгресса в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа с происходящим в «банановых республиках». Об этом Буш написал в заявлении, опубликованном на его официальной странице Twitter.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — отметил экс-президент США.

По его мнению, штурм Капитолия повредил репутации Соединенных Штатов в мире. Буш заявил, что те, кто участвовал в этих беспорядках, были обмануты ложными надеждами.

банановая республика протесты сша Джордж Буш
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От редакции

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Аноним, 07 января 2021 18:43
Интересно бы было поподробнее спросить у Буша об истинном смысле демократии, особенно в пору его правления.
1.Демократия - это когда правительство твоей же страны взрывает небоскребы с тысячами людей и выдает это за проделки каких-то пещерных дикарей?..
Аноним, 07 января 2021 18:46
НВР:
демакратическийц акт...стало быть врали что подерживают демакратию?..
начали говорить правду..

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