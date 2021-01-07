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Красота / Общество

Календарь стрижек январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

18:20 07.01.2021 Фото: Pixabay
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Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, избавитесь от негатива и получите заряд бодрости и позитива.

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Календарь поможет спланировать поход в салон

Лунный календарь стрижек на январь 2021 года содержит информацию о смене лунных дней, фаз Луны, положений Луны в знаках Зодиака по дням месяца и их влиянии на уход за волосами. В нем предоставлен список благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки и других манипуляций с волосами. Он подсказывает, когда лучше стричься, делать окраску или завивку, изменять прическу. Он помогает спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую.

Благоприятные дни для стрижки волос в январе 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 3, 4, 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30

  • Стрижка для быстрого роста волос: 22, 23, 25
  • Стрижка для укрепления волос: 1, 3, 4, 12, 28, 29, 30
  • Стрижка для привлечения денег: 4, 22
  • Кардинальное изменение стрижки: 28

Неблагоприятные дни для стрижки: 11, 18, 20, 27

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 3, 4, 8, 16, 17, 18, 21, 30

Благоприятные дни для завивки волос: 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Источник: my-calend

2021 календарь стрижек лунный календарь январь
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