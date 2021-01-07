Календарь стрижек январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, избавитесь от негатива и получите заряд бодрости и позитива.

Календарь поможет спланировать поход в салон

Лунный календарь стрижек на январь 2021 года содержит информацию о смене лунных дней, фаз Луны, положений Луны в знаках Зодиака по дням месяца и их влиянии на уход за волосами. В нем предоставлен список благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки и других манипуляций с волосами. Он подсказывает, когда лучше стричься, делать окраску или завивку, изменять прическу. Он помогает спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую.

Благоприятные дни для стрижки волос в январе 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 3, 4, 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30

Стрижка для быстрого роста волос: 22, 23, 25

Стрижка для укрепления волос: 1, 3, 4, 12, 28, 29, 30

Стрижка для привлечения денег: 4, 22

Кардинальное изменение стрижки: 28

Неблагоприятные дни для стрижки: 11, 18, 20, 27

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 3, 4, 8, 16, 17, 18, 21, 30

Благоприятные дни для завивки волос: 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Источник: my-calend