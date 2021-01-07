Коронавирус стремится стать обычной простудой. Дал прогноз на 2021 год в России эксперт

Большинство специалистов сходятся во мнении, что вирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп.

Эксперт дал прогноз по COVID-19 в России на 2021 год

Российские врачи и вирусологи продолжают озвучивать вероятные сценарии развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса в России в 2021 году. Большинство специалистов сходятся во мнении, что вирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. Но заболеваемость пойдет на спад.

Свое мнение мы попросили высказать семейного врача, председателя Национального общества промышленной медицины Алексея Яковлева.

— В России произойдет ровно то же, что и во всём остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства, — говорит Алексей Петрович. — Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой.

Сезонный подъем, свойственный всем коронавирусным инфекциям, в России где-то уже вышел на плато, а где-то медленно, но верно идет на спад — страна-то большая! Полагаю, к весне заболеваемость станет минимальной, как это было прошлым летом.

Думаю, вакцинация в России не сыграет решающей роли в борьбе с пандемией (а жаль!), поскольку уже наблюдаю такой информационный винегрет из фактов и домыслов, что не удивляюсь уже сложившемуся недоверию общества к разработанным прививкам. Гораздо вероятнее, что большая часть восприимчивого к этой инфекции населения приобретет иммунитет, пусть и недолгий, естественным путем.

Источник: МК