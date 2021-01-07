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Огромнейший астероид 2015 NU13 летит к земле и 9 января будет 2021 совсем рядом, сообщает NASA

18:05 07.01.2021 Фото: pixabay
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2015 NU13 входит в сотню крупнейших астероидов, которые должны приблизиться к земле в течение года.

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К земле приблизится крупный астероид

Через 2 дня к земле приблизится крупный астероид. Он входит в сотню крупнейших астероидов, которые пролетят мимо земли в течение года.

9 января мимо земли пролетит астероид 2015 NU13, сообщает NASA.

По примерным подсчетам его диаметр составляет от 310 до 680 м.

Астероид пролетит мимо нашей планеты на безопасном расстоянии в 5,6 млн км. Это примерно в 15 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной. 2015 NU13 будет двигаться со скоростью более 54 тысяч км в час, что в 44 раза быстрее скорости звука.

2015 NU13 входит в сотню крупнейших астероидов, которые должны приблизиться к земле в течение года.

астероид 2015 NU13 NASA
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От редакции

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Дачник, 07 января 2021 18:56
НВР:Да,огласите весь список,пожалууста...

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