Аномальные сибирские морозы надвигаются на Москву

Таких морозов в Москве не было несколько лет

"Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.

По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.

Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. "Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами", — сказал Тишковец.

Он добавил, что мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.