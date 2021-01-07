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Аномальные сибирские морозы надвигаются на Москву

19:09 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Синоптик отметил, что таких холодов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. Мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.

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Таких морозов в Москве не было несколько лет
На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.
По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.
Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. "Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами", — сказал Тишковец.
Он добавил, что мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.
 "Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели", — заключил синоптик.
11 января 15 20 аномальные морозы москва погода прогноз
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