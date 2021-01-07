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Почему засекретили детали визита Путина в Сирию год назад

18:32 07.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Асад был в курсе визита, добавил Путин, отметив, что они "очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч".

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Путин и Асад
Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ.
"Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено", - заявил Путин в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что такое приглашение от президента Сирии было.
Асад был в курсе визита, добавил Путин, отметив, что они "очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личных встреч".
визит Дамаск приглашение россия сирия фильм Владимир Путин Башар Асад
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