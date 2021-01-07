Почему засекретили детали визита Путина в Сирию год назад

Президент России Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для президента Сирии Башара Асада внезапным, но между ними была договорённость о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия президента РФ.

"Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено", - заявил Путин в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".

"Но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения, она не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь. Ну, в силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск", - пояснил президент РФ.