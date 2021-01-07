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Погиб в ДТП водитель Honda Civic: он пошел на обгон и влетел в Mazda CX-7 под Новосибирском

18:17 07.01.2021 Фото: АСТ-54
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Машина после аварии восстановлению не подлежит. Автоледи на кроссовере не пострадала. Смотрите видео.

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Под Новосибирском в страшной аварии погиб 28-летний водитель Honda Civic

В четверг, 7 января, в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Honda Civic врезалась в кроссовер Mazda CX-7.

Удар пришелся на сторону водителя Honda. За рулем сидел 28-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте. Mazda управляла 48-летняя женщина. По предварительной информации, она не пострадала. Об этом рассказали в областном ГИБДД.

— Водитель Honda Civic пошел на обгон. На встречной полосе он врезался в Mazda. Медики скорой помощи, прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя Honda Civic. Известно, что мужчина был жителем поселка Ордынское. Он ехали из Новосибирска, — сообщили в ведомстве.

На фото с места аварии видно, что Honda Civic получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит.

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На месте смертельного ДТП

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