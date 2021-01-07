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Новый способ обмана по телефону придумали мошенники. Как не попасться на удочку?

20:00 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

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Злоумышленники звонят и сбрасывают

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную жертву самостоятельно связаться с ними, рассказал РИА Новости ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам", — пояснил он.

Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

По словам Голованова, такие системы изначально анализировали только входящие звонки. "А исходящие — нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников", — сообщил он.

Чаще всего, по его словам, злоумышленники звонят через пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Подмена номера позволяет скрыть местоположение, настоящий телефонный номер звонящего. "Злоумышленники могут использовать и обычные сим-карты, но в этом случае сотовые операторы их могут оперативно заблокировать", — отметил он.

"Как не попасться на удочку мошенников? Самое простое — если вы услышали, что вам якобы звонят из службы безопасности банка или просто из банка, или какая-то служба мониторинга, вы должны сказать "Спасибо, неинтересно" и просто завершить звонок", — добавил эксперт.

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