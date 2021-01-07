Убили бойца ММА в массовой драке под Махачкалой

Состоялся сход в связи с убийством накануне местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, подрались родственники убийцы и участники схода.

СК Дагестана начал расследование

В махачкалинском поселке Тарки накануне вечером произошла массовая драка, в результате которого от ножевого ранения погиб один человек, сообщил «АиФ Дагестан» источник в правоохранительных органах.

Убит боец смешанных единоборств.

6 января в поселке состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которого погиб боец ММА. Подозреваемый в его убийстве задержан. Кроме того, в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки.