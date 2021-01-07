07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убили бойца ММА в массовой драке под Махачкалой

18:41 07.01.2021 Фото: СК по РД
0

Состоялся сход в связи с убийством накануне местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, подрались родственники убийцы и участники схода.

% name% title
СК Дагестана начал расследование

В махачкалинском поселке Тарки накануне вечером произошла массовая драка, в результате которого от ножевого ранения погиб один человек, сообщил «АиФ Дагестан» источник в правоохранительных органах.

Убит боец смешанных единоборств.

6 января в поселке состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которого погиб боец ММА. Подозреваемый в его убийстве задержан. Кроме того, в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки.

боец массовая драка расследование убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут убйцу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аномальные сибирские морозы надвигаются на Москву
19:09 07-01-2021
Аномальные сибирские морозы надвигаются на Москву
БердскВыплата 10 000 рублей: Многодетная семья потратила 150 000 от Путина на погашение кредитов и ремонт дома в Бердске. Ждут помощи еще
18:59 07-01-2021
Выплата 10 000 рублей: Многодетная семья потратила 150 000 от Путина на погашение кредитов и ремонт дома в Бердске. Ждут помощи еще
Счастливые имена для мальчиков в 2021 году
18:50 07-01-2021
Счастливые имена для мальчиков в 2021 году
Убили бойца ММА в массовой драке под Махачкалой
18:41 07-01-2021
Убили бойца ММА в массовой драке под Махачкалой
Почему засекретили детали визита Путина в Сирию год назад
18:32 07-01-2021
Почему засекретили детали визита Путина в Сирию год назад
Календарь стрижек январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
18:20 07-01-2021
Календарь стрижек январь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
Погиб в ДТП водитель Honda Civic: он пошел на обгон и влетел в Mazda CX-7 под Новосибирском
18:17 07-01-2021
Погиб в ДТП водитель Honda Civic: он пошел на обгон и влетел в Mazda CX-7 под Новосибирском
Огромнейший астероид 2015 NU13 летит к земле и 9 января будет 2021 совсем рядом, сообщает NASA 1
18:05 07-01-2021
Огромнейший астероид 2015 NU13 летит к земле и 9 января будет 2021 совсем рядом, сообщает NASA
Озвучил идеальный момент для вакцинации от коронавируса вирусолог
18:00 07-01-2021
Озвучил идеальный момент для вакцинации от коронавируса вирусолог
"Это тошнотворное и ужасающее зрелище": сравнил США с «банановой республикой» после штурма Капитолия Буш 2
18:00 07-01-2021