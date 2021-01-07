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Подарили детям фонарики на 11,5 млн рублей: Взорвались подарки от власти Мурманска

19:41 07.01.2021 Фото: Олег Мелехин / «ВКонтакте»
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Подарки получили около 3900 школьников — отличники, дети с инвалидностью и дети медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц.

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Взрывной фонарик из подарка

В Мурманской области детям вручили новогодние подарочные наборы от имени губернатора. Вскоре родители рассказали в соцсетях, что вложенные в наборы фонарики взрываются при зарядке.

Подарки получили около 3900 школьников — отличники, дети с инвалидностью и дети медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц. Они получили по глобусу, набору товаров для путешествий и «кемпинговые фонарики с диско-шаром». На каждом предмете было написано «На Севере — жить!» — лозунг, который выбрал губернатор Андрей Чибис.

29 декабря жительница Мурманска Ольга Дирингер рассказала «ВКонтакте», что фонарик взорвался, когда его поставили на зарядку. «Мы с мужем пошли смотреть, а там все в мелких пластмассовых мелких и острых осколках, которые разлетелись по всей комнате. Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки», — написала женщина. По ее словам, такой же фонарик она нашла за 489 рублей на Aliexpress.

Об аналогичных случаях рассказали и другие пользователи соцсетей. Одна из комментаторов написала, что такие же фонарики дарили на прошлый Новый год, и они тоже взрывались.

По данным портала госзакупок, администрация региона израсходовала на подарки 11,5 миллиона рублей. Стоимость одного набора составила около трех тысяч рублей.

взрываются губернатор детям Мурманская область подарки фонарики
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