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Какой российский софт обязали устанавливать на гаджеты, читайте перечень

19:28 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Теперь на электронных устройствах должны будут предустанавливать офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежную систему «Мир». Что еще?

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Отечественное ПО будет предустановленно не только на смартфоны, но и на телевизоры

Правительство утвердило список российского программного обеспечения, которое обязательно будут предустанавливать на гаджеты. Программы из перечня появятся на продаваемой в стране технике.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на электронных устройствах должны будут предустанавливать офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежную систему «Мир». Кроме того, появится антивирус Касперского. В категорию браузеров, навигации и сервисов для хранения данных включили программы «Яндекса». Компания Mail.ru предоставит электронную почту, новостной агрегатор и социальные сети.

Еще в документе рекомендуется предустанавливать на телевизоры «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier, Okko, More.tv и Первый канал.

предустановленное программное обеспечение российское смартфоны список телевизоры
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От редакции

Каким ПО из данного списка вы уже пользовались/пользуетесь?

Аноним, 07 января 2021 20:11
Антивирус Касперского - малварь. Сносите сразу же, если не хотите чтобы в вашей технике без вашего ведома рылись спецслужбы.

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