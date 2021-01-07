Какой российский софт обязали устанавливать на гаджеты, читайте перечень

Теперь на электронных устройствах должны будут предустанавливать офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежную систему «Мир». Что еще?

Отечественное ПО будет предустановленно не только на смартфоны, но и на телевизоры

Правительство утвердило список российского программного обеспечения, которое обязательно будут предустанавливать на гаджеты. Программы из перечня появятся на продаваемой в стране технике.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на электронных устройствах должны будут предустанавливать офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежную систему «Мир». Кроме того, появится антивирус Касперского. В категорию браузеров, навигации и сервисов для хранения данных включили программы «Яндекса». Компания Mail.ru предоставит электронную почту, новостной агрегатор и социальные сети.

Еще в документе рекомендуется предустанавливать на телевизоры «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier, Okko, More.tv и Первый канал.