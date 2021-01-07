Таксист отказался везти пассажирку без денег: Ее останки нашли через год в поле

Спустя столько времени удалось установить, что они принадлежат 21-летней Александре Харловой, которая пропала в феврале 2019 года. Убийца пока не найден.

Водитель заявил, что не повез девушку без денег на оплату

Судебные медицинские эксперты следственного управления СКР по Саратовской области выяснили, кому принадлежат останки, обнаруженные в Балаковском районе. Пресс-служба ведомства 7 января 2021 года сообщает, что в ноябре 2019-го их нашел в чистом поле житель местного села Хлебновка. Это были кости и куски одежды, принадлежавшей женщине.

Спустя столько времени удалось установить, что они принадлежат 21-летней Александре Харловой. Девушка пропала 21 февраля 2019 года. Она пришла к подруге в квартиру на Саратовское шоссе. В районе полуночи Александра засобиралась домой и заявила, что поедет в Хлебновку - там у нее живут родители. Она заказала такси и вышла со двора, после чего ее никто больше не видел. Сотовый телефон оказался выключенным.

Удалось найти водителя такси, который заявил, что никуда не повез девушку, так как она сказала ему, что у нее нет денег. Когда Харлова пропала, следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ - убийство.