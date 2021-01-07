Дед Мороз избил женщину на площади у елки: Очевидцы сняли видео

Пользователи Сети осудили мужчину

Словесный конфликт между Дедом Морозом и пьяной женщиной в центре Борисоглебска закончился потасовкой. Мужчина несколько раз толкнул обидчицу и швырнул её на землю. Всё это сняли очевидцы и выложили в паблик «Подслушано Борисоглебск» в среду, 6 января.

По видео непонятно, что стало причиной конфликта. Однако слышно, что женщина предъявляет какие-то претензии Деду Морозу, на что тот возражает: «Я такого не говорил». Стоявшие рядом люди снимали происходящее на телефон и в разборку вмешиваться не стали.

Подписчики паблика осудили поведение Деда Мороза и заявили, что, в каком состоянии ни была бы женщина, это не даёт права её бить. Кроме того, такое поведение сказочного персонажа может едва ли не нанести психологическую травму детям, на глазах которых происходила ссора – с криками, матом и избиением.