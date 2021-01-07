Новый смертельный коронавирус приближается к границам России

Изначально новый штамм был обнаружен в Великобритании

Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS-CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", — сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что новый вариант распространяется быстрее, хотя и не сказывается на тяжести заболевания. Клюге также сказал, что новая мутация распространяется во всех возрастных группах, и отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Источник: РИА Новости