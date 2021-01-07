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Продает постеры Эминема за 1,5 млн рублей для лечения сына житель Новосибирска

21:51 07.01.2021 Фото: Авито
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Коллекцию, посвященную рэперу, Александр Винюков собирал 20 лет. 8-летнему Диме поставили диагноз синдрома Дауна, для лечения нужен дорогой курс в специализированной клинике.

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Часть коллекции

Житель Новосибирска Александр Винюков продает на российских и американских сайтах коллекцию, посвященную рэперу Эминему (Eminem), чтобы собрать деньги на лечение сына своей жены. Первое объявление на Авито он выставил в декабре 2020 года. Эту коллекцию мужчина собирал более 20 лет и она включает около 100 постеров, а также журналы, кассеты, другие артефакты.

Восьмилетнему Диме поставили диагноз синдрома Дауна, для лечения нужен дорогой курс в специализированной клинике. Первый курс семья уже прошла летом 2020 года, ребенку нужно еще 4 аналогичных курса. Каждый курс продолжается около трех недель, в него входит рефлексотерапия, иппотерапия, занятия моторикой, работа с дефектологом. «У нас очень страдает дикция, и чем раньше ей заняться — тем будут лучше успехи», - говорит мужчина.

По словам Александра, стоимость коллекции 1,5 млн рублей, уже обратилось много заинтересованных лиц, но их смущает стоимость коллекции. Также Александр попросил друга разместить объявление на американских сайтах, передает АиФ.

коллекция лечение Новосибирец постеры ребенку Eminem Александр Винюков
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