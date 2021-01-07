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Скончался актер из киноэпопеи "Вечный зов" Валерий Хлевинский на 78-м году жизни

21:04 07.01.2021 Фото: Кадр из фильма
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Прощание с народным артистом состоится в его родном театре 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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Умер народный артист России Валерий Хлевинский
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался актер из киноэпопеи "Вечный зов" Валерий Хлевинский на 78-м году жизниУмер прямо на станции метро неизвестный мужчина в НовосибирскеЕщё 626 новостей

Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте Московского художественного театра имени Чехова.

Коллектив выразил соболезнования семье, близким и ученикам Хлевинского.

Причина смерти актёра не уточняется. Прощание с ним состоится в театре 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Хлевинский окончил Школу-студию МХАТ в 1969 году и был принят в труппу «Современника». Позднее пришёл в Театр Табакова и МХТ им. Чехова.

Артист играл в таких в фильмах, как «Большая перемена» и «Вечный зов».

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