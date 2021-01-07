Скончался актер из киноэпопеи "Вечный зов" Валерий Хлевинский на 78-м году жизни

Прощание с народным артистом состоится в его родном театре 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте Московского художественного театра имени Чехова.

Коллектив выразил соболезнования семье, близким и ученикам Хлевинского.

Причина смерти актёра не уточняется. Прощание с ним состоится в театре 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Хлевинский окончил Школу-студию МХАТ в 1969 году и был принят в труппу «Современника». Позднее пришёл в Театр Табакова и МХТ им. Чехова.

Артист играл в таких в фильмах, как «Большая перемена» и «Вечный зов».