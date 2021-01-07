07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют эксперты

22:04 07.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно. Как и любой другой покупатель.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют экспертыНовый смертельный коронавирус приближается к границам РоссииЕщё 1081 новостей
% name% title
Специалисты не призывают воздержаться от походов в магазин
Вероятность заразиться коронавирусом в многолюдном торговом центре или магазине при соблюдении ряда условий довольно мала, считают опрошенные РИА Новости специалисты.
"Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика", - сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, чтобы избежать возможного попадания коронавируса на продукты, а, следственно и последующего заражения, профилактические меры следует соблюдать еще до входа в торговый зал.
"Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас", - сказал Жемчугов.
Несмотря на то, что коронавирус живет на предметах недолго, отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками.
"Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно", - заключила Малинникова.
В ответ на вопрос, какова вероятность заражения коронавирусом от купленных в торговом центре овощей и фруктов, если ранее их трогал человек с COVID-19, Малинникова сказала: "Коронавирус на предметах живет недолго, но когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована".
При этом специалист подчеркнула, что на гладких поверхностях коронавирус гибнет быстрее, чем, например, на шершавых.
В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно хорошо обработав приобретенные товары и продукты дома.
"Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом, - заключила врач.
врачи коронавирус распространение торговые центры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие места наиболее опасны на ваш взгляд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют эксперты
22:04 07-01-2021
Чихнул заразный на продукты: Как не подхватить коронавирус в торговых центрах, советуют эксперты
Продает постеры Эминема за 1,5 млн рублей для лечения сына житель Новосибирска
21:51 07-01-2021
Продает постеры Эминема за 1,5 млн рублей для лечения сына житель Новосибирска
Куда спать головой правильно для здоровья
21:50 07-01-2021
Куда спать головой правильно для здоровья
Горит СТО вместе с машинами: Видео крупного пожара в Новосибирске попало в сеть
21:35 07-01-2021
Горит СТО вместе с машинами: Видео крупного пожара в Новосибирске попало в сеть
Дебош устроил пьяный пассажир бизнес-класса в самолете S7 Сочи — Москва. И попал на видео
21:23 07-01-2021
Дебош устроил пьяный пассажир бизнес-класса в самолете S7 Сочи — Москва. И попал на видео
Что можно и нельзя делать в магическое время на Святки 2021?
21:20 07-01-2021
Что можно и нельзя делать в магическое время на Святки 2021?
Скончался актер из киноэпопеи "Вечный зов" Валерий Хлевинский на 78-м году жизни
21:04 07-01-2021
Скончался актер из киноэпопеи
Новый смертельный коронавирус приближается к границам России 1
20:59 07-01-2021
Новый смертельный коронавирус приближается к границам России
Дед Мороз избил женщину на площади у елки: Очевидцы сняли видео 1
20:41 07-01-2021
Дед Мороз избил женщину на площади у елки: Очевидцы сняли видео
Коронавирус может стать хроническим заболеванием: К шокирующим выводам пришли ученые
20:28 07-01-2021
Коронавирус может стать хроническим заболеванием: К шокирующим выводам пришли ученые