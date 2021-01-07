Горит СТО вместе с машинами: Видео крупного пожара в Новосибирске попало в сеть

Усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на защиту смежных помещений с горящим объектом

СТО с находящимися внутри автомобилями загорелось вечером 7 января в Новосибирске.

Видео с места крупного пожара на СТО в Октябрьском районе появились в Сети. Очевидец запечатлел горящее здание и работающих на месте пожарных.

"Моя машина в соседнем боксе. Паника", — говорит он в ролике, размещённом в паблике "АСТ 54" в "ВК".

Пожар на СТО начался в начале седьмого вечера 7 января. Внутри помещения, по предварительным данным, находятся два автомобиля. Ещё три машины удалось эвакуировать.

"Работу пожарным осложняет высокая температура, плотное задымление, большая площадь объекта и наличие автомобилей. Усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на защиту смежных помещений с горящим объектом и на ликвидацию самого возгорания", — сообщили в пресс-службе областного МЧС.