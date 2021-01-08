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Комнатные цветы в Садовом центре Татьяны Переладовой

08:58 08.01.2021 Фото: Садовый центр Татьяны Переладовой
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Все эти цветы выращены в Бердске, а значит устойчивы к нашему климату.

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Традесканции 5 видов, различной окраски листьев

Пора подумать  об украшении и озеленении в ваших квартирах, коттеджах, домах. На ваш выбор представляем комнатные растения.

Традесканции 5 видов, различной окраски листьев

Плектрантусы 4 видов ампельные красавцы!

Колеусы (крапивка) – 7 видов.

Гвоздика – 10 видов

«Жених» и «Невеста» простые и махровые.

Фуксии различной окраски

Пеларгонии: розебудные, тюльпановидные, плющелистные, королевские, зональные в изобилии.

Мирт (миртовое дерево) цветущий.  Для мира и согласия в вашем доме!)

Очень-очень много других комнатных цветов.

Все эти цветы выращены в Бердске, а значит устойчивы к нашему климату.

У нас вы сможете купить черенок укорененный и не укорененный понравившегося цветка.

Приглашаем! Каждый сможет найти у нас свой заветный цветок!

Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск

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