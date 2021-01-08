08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Похороны

"БМЗ сервис" - это всегда индивидуальный подход

08:42 08.01.2021 Фото: «БМЗ сервис»
0

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен.

% name% title
Помощь в организации похорон в БМЗ -сервис

«БМЗ сервис» - это индивидуальный подход и система гибких скидок, которые подойдут любому клиенту.

Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам в обслуживании мест захоронения ваших близких. Мы предоставляем услуги по уборке территории могилок, комплексный и индивидуальный уход. Также порой есть возможность не менять памятник, а просто отреставрировать его – гранитные и мраморные постройки прошлых десятилетий могут быть еще в хорошем состоянии, просто потерять свой внешний вид. Работа мастеров может вернуть такие предметы воспоминаний к новой жизни.

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен. Это может быть и более бюджетные варианты, в виде бетона, и классические – мрамор или гранит. При необходимости, различные цвета обсыпки могут послужить предметом для придания индивидуальности. Наши специалисты подберут наиболее оптимальный вариант ограждений могильной территории, по любым запросам и желаниям, в виде кованных или литых конструкций.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

 Выставка-продажа памятников,  прием заказов -  первый въезд на городское кладбище Бердска.

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

захоронение похороны. уборка могил «БМЗ сервис»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда последний раз были на могилке у родных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери 8 января 2021 года. История важнейшего лика
08:50 08-01-2021
Празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери 8 января 2021 года. История важнейшего лика
Разбушевался не только коронавирус, но и звери в 2020 году. Самые громкие случаи нападения животных
08:45 08-01-2021
Разбушевался не только коронавирус, но и звери в 2020 году. Самые громкие случаи нападения животных
"БМЗ сервис" - это всегда индивидуальный подход
08:42 08-01-2021
8 января - День Бабьих каш: Кого чествуют сегодня и что нужно делать
08:33 08-01-2021
8 января - День Бабьих каш: Кого чествуют сегодня и что нужно делать
Какой будет школа в России через 20 лет, рассказали ученые
08:30 08-01-2021
Какой будет школа в России через 20 лет, рассказали ученые
Молитва в большой праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
08:20 08-01-2021
Молитва в большой праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года
Умер в тюрьме растлевавший малолетних нацист в колонии"Дигнидад" Пауль Шефер
08:15 08-01-2021
Умер в тюрьме растлевавший малолетних нацист в колонии
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 08-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 8 января 2021 года для всех знаков зодиака
На что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны? Рекомендация от Роскомнадзора
08:00 08-01-2021
На что стоит обратить внимание при посещении бани или сауны? Рекомендация от Роскомнадзора
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Молитва и традиции важного церковного праздника
07:50 08-01-2021
Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Молитва и традиции важного церковного праздника