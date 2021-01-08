Кошки помогают человеку после его смерти в загробной жизни и забирают болезни на себя. Приметы о кошачьих

По примете, кошки являются полезными животными, которых ранее держали не только с той целью, чтобы они охотились на мышей.

Почему кошек считают проводниками в другой мир, интересует многих людей

Почему кошек считают проводниками в другой мир, интересует многих людей. Кошки очень давно живут вместе с людьми. Поэтому в течение всего этого периода люди наблюдали за своими любимыми питомцами и на основе их поведения делали выводы. Так появилось множество примет, связанных с кошками.

Согласно приметам, кошки могут избавить человека от болезней

По мнению ученых, кошки могут не только излечить хозяина от некоторых заболеваний, но и предотвратить их. Наблюдая за повадками кошек, можно отметить их превосходный слух и нюх, а также прекрасно развитое чутье. Например, если кто-то подходит к дому, в котором живет кошка, то она обязательно его почувствует. Скорее всего, данные особенности понадобятся животному в загробной жизни, чтобы защитить своего хозяина от различных бед и опасностей, подстерегающих его.

Известны случаи, когда кошки, почувствовав ночью запах угарного дыма или газа, отчаянно пытались разбудить своих хозяев, чтобы спасти им жизнь. Поэтому их называют ангелами-хранителями. Считается, что если кошка прилегла на кровати рядом с хозяином, то в этой ситуации можно не бояться нечистой силы, поскольку она защищает его и оберегает сон.

По примете, если уличная кошка вошла в жилище без всякого приглашения, то она может отвести неприятности и привлечь в дом фортуну. Поэтому ее нужно покормить, а лучше всего оставить жить в своем доме.

Кошка может привлечь в дом богатство и счастье, согласно приметам

По примете, кошки являются полезными животными, которых ранее держали не только с той целью, чтобы они охотились на мышей. Поскольку животных считали проводником человека в загробном мире, по этой причине их очень ценили.

Считается, что коты привлекают в дом достаток, а если они трутся об ногу любого из домочадцев, то это сулит человеку успех в финансовой сфере. Раньше верили, что если кошки помогают хозяину в жизни, то и в потустороннем мире не оставят в трудную минуту. Так возникла примета о том, что после гибели хозяев в загробной жизни их встретит кошка.

Как кошки могут помочь человеку в потустороннем мире

В случае, когда кошка на руках хозяина начала принюхиваться к нему, то у человека есть проблемы с самочувствием. Считается, что они способны предупредить человека на этом свете о заболеваниях, а после гибели об опасности. Поскольку, когда человек оказывается в загробном мире, он вовсе одинок, ведь никого из родных либо друзей рядом нет, поскольку они пребывают в мире живых. Поэтому кошка является незаменимым спутником на том свете.

В загробной жизни она первой встречает человека и помогает ему справиться с первыми трудностями в Царстве Небесном. Как гласит примета, она помогает хозяину пройти нелегкий путь по крутой горе к воротам Царствия Небесного. По этой причине на том свете человеку придется очень трудно без верного друга.

Запрещается обижать кошек, поскольку они отомстят мучителю на том свете. Если человек по злому умыслу причинил животному зло, то на протяжении 7 лет в его жизни наступит череда несчастий. Убийство кошки приравнивается к убийству человека и является серьезным грехом. На том свете человека ожидает соответствующее наказание.

Источник: rsute.ru