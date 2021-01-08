Как по стопам ног определить характер человека и его жизненную позицию?

Многие знают, что можно гадать по рукам, но вот о том, что можно читать также стопы ног человека известно не всем

Многие знают, что можно гадать по рукам, но вот о том, что можно читать также стопы ног человека известно не всем. Тщательный осмотр этой части тела человека, может рассказать о нем массу интересной информации. А еще, таким образом можно приоткрыть занавес будущего человека.

Большой палец

Большой палец длиннее всех остальных — человек креативный и умный. У него активная жизненная позиция, но есть проблемы с концентрацией и фокусированием. Люди с такими пальцами весьма обаятельные, и могут любого человека убедить в своей правоте.

Второй палец

Люди, у которых длиннее всех второй палец на ноге — находчивые, активные и целенаправленные. А еще, они немного властные и своенравные. Им хочется контролировать все и всех. Если палец короткий, то это говорит о том, что человек терпеливый и рассудительный.

Третий палец

Длинный средний палец на ноге говорит о том, что его обладатель энергичен и амбициозен. У него большая сила воли и стремление к карьерному росту. Поэтому эти люди с головой уходят в работу, забывая обо всех земных радостях. Короткий третий палец свидетельствует о том, что этот человек любит веселье и отдых. Еще, он редко заботиться по пустякам.

Четвертый палец

Люди имеющие длинные четвертые пальцы на ногах ответственные семьянины. Их связь с семьей прочная и долговременная. Если четвертый палец скрюченный, то у человека наблюдаются проблемы с близкими. Не стоит брать проблемы других на себя, и больше расслабляться. Соответственно, короткий четвертый палец говорит о том, что семья не занимает у человека главное место в жизни, он больше сфокусирован на чем-то другом.

Мизинчик

Маленький мизинец у человека на ноге является признаком того, что его обладатель весьма общительные и очаровательный. Однако, он совершено безответственный. Если человек умеет шевелить мизинчиком отдельно от других пальцев, то он весьма авантюрный, импульсивный и очаровательный. А еще, такие люди первоклассные любовники.

На что еще нужно обратить внимание при «чтении» стоп

Если у человека все пальцы ног практически одинаковые, то это говорит о том, что их обладатель уравновешенный и методичный человек. Он внимательный к деталям, всегда доводит начатые дела до логического завершения. Широкие ступни у человека свидетельствуют о том, что их обладатели неусидчивые, но уверенные в себе люди. Они умеют наслаждаться жизнью, и точно знают когда им следует расслабиться и отдохнуть.

Узкие и продолговатые ступни, как правило, у этаких принцесс, которые обожают баловать себя и прекрасно отдают свои задания другим на выполнение. Еще, эти люди обожают красоту во всем, и даже без большого дохода способны украсить свой дом, как настоящее произведение искусства.

Высокий подъем встречается у самодостаточных и независимых людей. Низкий или средний подъем — черта экстравертов. Общительных и обаятельных людей.

Источник: rsute.ru