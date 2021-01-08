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Самые ожидаемые фильмы 2021 года назвали эксперты

20:50 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Весной ожидается выход таких картин, как "Поездка в Америку", анимационный фильм "Рейя и последний дракон" и криминальная драма "Множественные святые Ньюарка" - приквел сериала "Клан Сопрано".

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Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года, среди которых как новые релизы так и те картины, что должны были выйти еще в прошлом году

Среди фильмов, которые должны выйти в этом году на экраны - Годзилла против Конга, Черная вдова, Форсаж 9, Охотники за привидениями: Наследники, Матрица-4, Миссия невыполнима-7 и другие.

Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года, среди которых как новые релизы так и те картины, что должны были выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

Список картин опубликовало издание Variety.

Весной ожидается выход таких картин, как "Поездка в Америку", анимационный фильм "Рейя и последний дракон" и криминальная драма "Множественные святые Ньюарка" - приквел сериала "Клан Сопрано". Кроме того, состоятся релизы фильма "Морбиус", заключительной части Бондианы "Не время умирать", научно-фантастического боевика "Годзилла против Конга", блокбастера Marvel "Черная вдова" и боевик "Форсаж 9".

Среди летних премьер издание выделило следующие: "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте", "Миньоны: Грювитация", "Французский диспетчер", "Веном: Да будет Карнаж", "Космический джем 2", "Топ Ган: Мэверик", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Кэндимен", "Круиз по джунглям" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Осенью рекомендуется посмотреть ленты "Дюна", "Последняя дуэль", "Три тысячи лет ожидания", "Миссия невыполнима-7", а также биографическую кинокартину "Элвис".

Зимой ожидаются премьеры таких фильмов, как "Вестсайдская история", третья часть "Человека-паука", "Аллея кошмаров", "Матрица-4", "Макбет", "Аннетт" и "Сырая низина".

Источник: unian.net

2021 год кино наследники ожидаемые фильмы список Форсаж 9 Черная вдова Variety
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От редакции

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Поросёнок Пётр, 08 января 2021 21:07
Честно говоря практически ничего из предложенного, пожалуй только новую Дюну и Матрицу постараюсь осилить.

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