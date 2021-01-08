Самые ожидаемые фильмы 2021 года назвали эксперты

Весной ожидается выход таких картин, как "Поездка в Америку", анимационный фильм "Рейя и последний дракон" и криминальная драма "Множественные святые Ньюарка" - приквел сериала "Клан Сопрано".

Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года, среди которых как новые релизы так и те картины, что должны были выйти еще в прошлом году

Среди фильмов, которые должны выйти в этом году на экраны - Годзилла против Конга, Черная вдова, Форсаж 9, Охотники за привидениями: Наследники, Матрица-4, Миссия невыполнима-7 и другие.

Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года, среди которых как новые релизы так и те картины, что должны были выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

Список картин опубликовало издание Variety.

Весной ожидается выход таких картин, как "Поездка в Америку", анимационный фильм "Рейя и последний дракон" и криминальная драма "Множественные святые Ньюарка" - приквел сериала "Клан Сопрано". Кроме того, состоятся релизы фильма "Морбиус", заключительной части Бондианы "Не время умирать", научно-фантастического боевика "Годзилла против Конга", блокбастера Marvel "Черная вдова" и боевик "Форсаж 9".

Среди летних премьер издание выделило следующие: "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте", "Миньоны: Грювитация", "Французский диспетчер", "Веном: Да будет Карнаж", "Космический джем 2", "Топ Ган: Мэверик", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Кэндимен", "Круиз по джунглям" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Осенью рекомендуется посмотреть ленты "Дюна", "Последняя дуэль", "Три тысячи лет ожидания", "Миссия невыполнима-7", а также биографическую кинокартину "Элвис".

Зимой ожидаются премьеры таких фильмов, как "Вестсайдская история", третья часть "Человека-паука", "Аллея кошмаров", "Матрица-4", "Макбет", "Аннетт" и "Сырая низина".

Источник: unian.net