Когда набирать крещенскую воду? От чего помогает святыня и как ее хранить

Ни для кого не секрет, что прием святой воды помогает людям выздоравливать при любых недугах. Чем крепче ваша вера, тем больше вероятность того, что вы исцелитесь.

Одной из главных традиций Крещения является набор святой воды, которая в этот день обретает особые свойства

Одной из главных традиций Крещения является набор святой воды, которая в этот день обретает особые свойства. Набирать ее необходимо в строго определенное время.

Альтернативное название Крещения - Богоявление, так как именно в этот день Бог явил себя миру в трех ипостасях. Иисус Христос принял таинство крещения в реке Иордан, однако у этого обряда был совершенно иной смысл — Спаситель благословил таким образом все воды на земном шаре, чтобы мы могли окунуться в святую воду в тот же самый день. Этот день в православии — 19 января. Он неизменен из года в год.

Свойства крещенской воды

Крещенская вода имеет множество свойств. Они объясняются особым символизмом, который имеет обряд крещения. Это не просто вода, а источник святости. Ее можно просто пить, однако многие люди сохраняют ее на весь год, чтобы использовать в различных ситуациях.

Крещенская вода исцеляет болезни. Ни для кого не секрет, что прием святой воды помогает людям выздоравливать при любых недугах. Чем крепче ваша вера, тем больше вероятность того, что вы исцелитесь. Для людей, далеких от религии, это может показаться чем-то странным, однако для верующих сила крещенской воды не подвергается сомнению. Медицина до сих пор не может объяснить, почему святая вода так действует на людей.

Крещенская вода поднимает настроение, избавляет от депрессий. Механизм действия в этом случае тот же самый, но только действует вода не на тело, а на душу. Душевные раны иногда глубже и серьезнее, чем телесные. Их тоже необходимо лечить вовремя, чтобы жизнь становилась светлее. Когда вы чувствуете, что ваша вера ослабевает, когда душа превращается в сгусток темных нитей, то распутать клубок сомнений и уныния поможет прием крещенской воды.

Освященная вода изгоняет зло, очищает помещение от негативной энергии. Те, кто верит в Бога, верят и в Дьявола, который жадно забирает себе то, что Бог взять не может. Если вы почувствуете, что в вашем доме завелись какие-то странные сущности, которые не дают вам покоя, то просто окропите помещение святой водой. Если с вами происходят необъяснимые вещи или снятся плохие сны, то побрызгайте водой на кровать и на ее изголовье. Умывайтесь водой перед сном и читайте Отче Наш, чтобы отгонять нечисть.

Стоит отметить, что крещенская вода не портится — ее можно хранить бесконечно долго. Употреблять ее по церковным правилам лучше натощак.

Когда набирать воду

Сам праздник отмечается 19 января, однако набирать воду можно уже после вечерней литургии вечером 18 января. Вода становится священной после специального молебна. Если вы не посетили службу 18 числа, то сделайте это 19 января. Посещение литургии считается обязательным, если у вас есть такая возможность. Приходить и просто набирать святую воду можно, но это совсем правильно. Разницы между водой, набранной в сочельник 18 числа или в сам праздник, нет.

Очень важно помнить, что не обязательно наливать сотню литров воды, чтобы хватило и вам и всем вашим родственникам. По правилам церкви, любая питьевая вода, в которую вы вольете святую воду в небольшом количестве, станет тоже освященной. Если вы не хотите набирать большое количество воды, то можно взять литр и разлить его по более вместительным емкостям уже дома.

Не забудьте, что таинство исповеди и причастия, принятое в праздник Крещения, имеет очень высокую духовную ценность. Отнеситесь в этому дню как к великому празднику, который требует от нас добрых дел и молитв.

Источник: dailyhoro.ru