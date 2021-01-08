Умер в тюрьме растлевавший малолетних нацист в колонии"Дигнидад" Пауль Шефер

В 2006 году Шефер был приговорен к 20 годам тюрьмы за пытки и издевательства над детьми и другими узниками секретного лагеря.

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24 апреля в тюремной больнице в Чили в возрасте 88 лет умер Пауль Шефер (Paul Schaefer) - капрал нацистской армии, в 1961 году основавший под Сантьяго секретное немецкое поселение и лагерь пыток. О его смерти со ссылкой на заявление тюремного начальства сообщает AFP.

В 2006 году Шефер был приговорен к 20 годам тюрьмы за пытки и издевательства над детьми и другими узниками секретного лагеря. С июля 2009 года он находился в больнице из-за проблем с сердцем, которые в результате и стали причиной его смерти.

В годы войны Пауль Шефер служил фронтовым медиком в гитлеровской армии. В конце 1950-х годов он бежал из Германии в Чили, чтобы скрыться от обвинений в педофилии. Основанное им тайное поселение "Дигнидад" ("достоинство"), которое сам Шефер называл "благотворительным и образовательным обществом", просуществовало с 1961 по 1991 годы. На огороженной и практически автономной территории в 13 тысяч гектаров проживали сотни бежавших из Германии нацистов и их потомки. По версии ЦРУ, в их числе мог находиться Йозеф Менгеле, врач из Освенцима, за пытки и эксперименты над узниками прозванный "ангелом смерти".

В годы правления Аугусто Пиночета колония поддерживала тесные связи с режимом - считается, что власти использовали поселение в качестве концентрационного лагеря для диссидентов. Там же, по данным чилийских властей, пытали детей - в обвинительном вердикте Шеферу вменялись 26 случаев растления и пыток несовершеннолетних.

В 1997 году Шефер бежал из страны, а в 2005 его арестовали в Аргентине и выдали обратно в Чили.