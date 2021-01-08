Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Молитва и традиции важного церковного праздника

8 января не варите и не ешьте кисель, чтобы не зазвать в дом покойника.

Собор Пресвятой Богородицы - так христианская Церковь называет праздник, посвященный воспоминанию лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу

Собор Пресвятой Богородицы - так христианская Церковь называет праздник, посвященный воспоминанию лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

На следующий день после праздника Рождества Христова, Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, рождшей Спасителя.

Вчера церковные песни прославляли Рожденного в вертепе и яслях, а ныне Виновницу радости нашей, Пресвятую Богородицу. Праздник этот называется собором потому, что древние христиане имели обычай в этот день собираться в храмы для прославления Богоматери.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю:

• святого Иосифа Обручника;

• царя и пророка Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа);

• святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Богородица считается покровительницей рожениц. И, конечно же, Богородица - заступница детей на этом и на том свете.

Богородица - это земная мать Иисуса Христа. В католической традиции ее принято называть Царицей Небесной. Богородица родила на свет Спасителя после непорочного зачатия: на нее спустился Святой Дух.

В день собора верующих для прославления Пресвятые Девы Марии укажем главнейшие добродетели и совершенства, коими украшалась на земле Пресвятая Дева, не дерзая входить в самую глубину благодати на Ней почивавшей.

Первая добродетель, и вместе основание всех добродетелей человеческих, есть преданность в волю Божию с забвением собственной воли. Необходимая для человека добродетель сия постоянно преисполняла собою всю душу и всю жизнь св. Девы Марии. Се раба Господня, буди Ми по глаголу твоему! - сказала Она архангелу, благовествовавшему Ей зачатие Сына Божия.

По-видимому, не трудно было изъявить таковую преданность в то время, когда следовало решиться не на что-либо прискорбное и уничиженное, а на честь и славу - быть Материю Сына Божия: но на самом деле это был верх преданности и самоотвержения человеческого. Ибо, во-первых, к сану и званию Матери Божией принадлежало, как мы увидим, множество скорбей и искушений, таких притом, кои не посещают самых великих подвижников благочестия.

Посему сказать: се раба Господня, - значило сказать: се, Я готова на все лишения, скорби и страдания, - готова на то, чтобы оружие прошло самую Мою душу! (Лк. 2, 35). Самое достоинство Матери Божией, хотя есть высшее всех достоинств, но для души, истинно смиренной, какова была душа Марии, решиться на приятие его еще труднее, нежели решиться на скорби:

ибо последние человек смиренный почитает естественною своею долею и принадлежностью за свое нравственное несовершенство, - а стать выше херувимов и серафимов - как подобало Матери Божией, - на это душу воистину смиренную могла преклонить одна беспредельная преданность в волю Божию.

И сия-то преданность во всей силе выразилась в словах Приснодевы: се раба Господня, буди Ми по глаголу твоему! Сказано так один раз - архангелу; а исполняемо было всегда, не только пред ангелами, но и пред упорными врагами истины и правды. Ничто не могло поколебать сей преданности в Марии, - ни самый крест Сына Ее, поколебавший собою всю землю.

Все началось с пророка Исаии. В его книге было написано: «Господь даст вам знамение: Дева зачнет и родит Сына». Иудейский ученый Симеон усомнился, как это – дева родит? Ошибка, наверное! И перевел на греческий не «дева», а «женщина». Тогда ему явился ангел и сказал: «Ты не увидишь смерти, пока своими глазами не увидишь исполнение этого пророчества».

Прошло два с лишним века. Все 70 переводчиков Библии с еврейского на греческий язык, приглашенные египетским царем Птолемеем, давно умерли, а старец Симеон всё жил. Жил он в Иерусалимском храме, куда однажды старец Иосиф (помладше Симеона, конечно) и очень юная женщина Мария принесли младенца – по обычаю на сороковой день после рождения, чтобы посвятить Его Богу.

Иосиф, согласно евангельскому рассказу, по прямой линии происходил из рода Давида-царя, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался плотничеством.

Иосиф был обручён с Девой Марией и, согласно Евангелию от Матфея (Мф. 1:19-24), через некоторое время после Благовещения архангел Гавриил явился во сне Иосифу Обручнику, мужу Девы Марии, узнавшему, что прежде их обручения она стала беременной и желавшему «тайно отпустить Её».

Гавриил успокоил Иосифа, сказав: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». После этого, как повествует евангелист, «Иосиф принял жену свою, и не знал Её, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус».

О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало, хотя апокрифическая литература и старалась восполнить этот пробел.

Некоторые источники сообщают, что Иосиф был женат дважды. Мария была второй женой и от первого брака у него осталось шесть детей: четыре сына и две.

Согласно житию, он скончался в возрасте около ста лет, по-видимому вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом, так как о нём после того уже не упоминается. Под его именем известно апокрифическое евангелие: «История Иосифа-плотника».

Святой царь и пророк Давид был восьмым последним сыном старейшины города Вифлеема.

В отроческом возрасте Давид пас стада отца. В часы досуга он упражнялся в пении и игре на гуслях. Данную от Бога способность к этому искусству он обратил на служение Богу: воспевал премудрость и благость Царя Небесного.В 18 лет он прославился и заслужил всеобщую любовь народа. На землю Израилеву напали филистимляне. Великан Голиаф вызывал на поединок израильтянина. Давид, принесший на поле брани еду братьям-воинам, без оружия победил Голиафа: камень, метко пущенный из пращи Давидом, ударил в лоб великана с такой силой, что Голиаф упал и не встал. Обрадованный Саул, царь Израиля, поставил Давида тысяченачальником. И в этой должности Давид поступал во всех делах благоразумно, чем и заслужил еще большую любовь народа.

Саул знал от пророка, что Господь отвергает от него царство и отдает другому. В Давиде он видел своего преемника, и это его раздражало. Поэтому Саул стал искать смерти Давида. До самой своей смерти царь преследовал Давида, но Бог спасал своего избранника.

После смерти Саула Давид стал царем Израильского государства. Мудро управлял страной новый царь. Он заботился об угождении Богу и пользе народной. Израиль становился могущественным государством. Свой дар песнопевца он употреблял для воспитания в своем народе духа веры и благочестия, любви к отечеству и других добродетелей.

В царствование Давида была построена новая столица Израиля — Иерусалим (т.е. город мира), которая быстро расцвела пышно и богато, и впоследствии Иерусалим сделался знаменитым городом во всем свете.

В годы испытаний, с особым рассуждением вникая в пути Промысла, он изливал перед Богом глубокую скорбь свою и просил Его помощи. При этом нередко от изображения собственных страданий гонимый псалмопевец в пророческом духе переносился в песнопениях своих в отдаленное будущее и созерцал страдания Христа Спасителя мира.

Святого Иакова называют братом Господним, потому что он был сыном праведного Иосифа, супруга Божьей Матери. Так его отличают от Иакова Зеведеева и Иакова Алфеева.

Иаков был спутником Божьей Матери во время удаления Ее с Христом в Египет; по возвращении с Ними в Палестину и после явления Иисуса Христа народу он уверовал, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель мира, и был последователем Его учения до конца. По воскресении Своем Христос удостоил Иакова особенным явлением в числе других апостолов.

Согласно преданию же, Господь Иисус Христос явился Иакову после Своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для христианского мира.

Как глава Иерусалимской церкви, он председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Голос его здесь фактически был решающим, и предложение, сделанное им, стало резолюцией Апостольского собора (Деян. 15). Это обстоятельство имеет особенно важное значение ввиду притязаний католиков возвысить апостола Петра как главу Церкви, чтобы затем утвердить это главенство за Римским папой.

По сошествии Святого Духа Иаков жил в Иерусалиме. За строгую жизнь в посте и молитве стали называть его праведным, а апостолы избрали его первым епископом первой из христианских церквей в Иерусалиме.Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, он

распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то собравшиеся на встречу с ним пресвитеры так говорили об успехах христианской проповеди среди евреев: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона» (Деян. 21, 20).

Установление праздника

Собор Пресвятой Богородицы

Намек на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Христова Рождества находим в 79 правиле Шестого Вселенского Собора, состоявшегося в Константинополе в 691 году. В то время кое-где был следующий обычай: на второй день после Рождества верующие обменивались печеньем, якобы в честь боли Пречистой Девы Марии при рождении Иисуса Христа. Собор такую практику осуждает и запрещает. "Божественное из Девы рождение, ­ – говорит Собор, – бывшее безсеменным, мы признаем безболезненным и это проповедуем всем верующим. Таким способом хотим направить тех, что по незнанию делают нечто несоответствующее, потому что некоторые после святого Рождества Христа Бога нашего пекут печенье и дарят его друг другу в честь мук при родах Всенепорочной Девы Матери. Мы считаем, что верующие не должны делать чего-то такого, ибо не приносит чести Деве, когда ее неописуемое разрешение от бремени обозначают и представляют как обычное и свойственное для нас разрешение, потому что она более всякого понимания и описания телом родила невместимое Слово. Следовательно, если это будет делать духовное лицо, то его лишат сана, а мирянина отлучат".

Для Восточной Церкви в целом традиционным является почитание после большого праздника памяти лиц, выполнявших главную роль в событиях праздника. «В Христовом Рождестве на первом месте около Христа видим Пресвятую Богородицу. Поэтому уже в первых веках верующие собирались вместе на следующий день после Христова Рождества, чтобы поблагодарить Пречистую Деву Марию за то, что дала нам Спасителя и отдать ей почести как Божьей Матери. Оттого собрания верующих и сам праздник называют собранием, Собором», – отмечает в книге «Познай свой обряд» о. Юлиан Катрий.

VI Вселенский Собор - правило 79

"Божественное от Девы рождение, как безсеменно бывшее, исповедуя безболезненным, и сие всему свету проповедуя, подвергаем исправлению творящих, по неведению, что либо не должное. Понеже убо некие, по дне святого рождества Христа Бога нашего, усматриваются приготовляющими хлебное печение, и друг другу передающими, аки бы в честь болезней рождения всенепорочные Девы Матери: то мы определяем, да не совершают верные ничего такового. Ибо не есть сие честь Деве, паче ума и слова, плотию родившей невместимое Слово; если ея неизреченное рождение определяют, и представляют по примеру обыкнновенного и нам свойственного рождения. Если убо отныне усмотрен будет кто-либо тако творящий: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен"

Значение праздника Собор Пресвятой Богородицы

Рождение Спасителя было от Духа Святого. Это не было обычным рождением. Но в земной жизни Спасителя важное значение играла Его семья: Его Пречистая Матерь, Иосиф Обручник, Его ближайшие родственники - те, кто окружал Младенца и Отрока Иисуса. И поэтому Церковь, воздавая особое почитание всему тому, что Господь Бог принес в мир через воплощение Сына Своего, одновременно вспоминает и земную жизнь Спасителя, и Его близких и родных. И так иначе и быть не могло, потому что в Церкви соединяется Божественное и человеческое, небесное и земное, и в этом соединении одно не умаляется другим.

Богу было угодно, чтобы и человеческая природа, человеческая жизнь, с ее радостями и скорбями была восхищена в Тайну Святой Троицы, чтобы эта человеческая жизнь обожествилась. Это было угодно Господу и в отношении Его возлюбленного Сына, и после воплощения Сына Божиего этот Божий замысел о прославлении всего творения, о прославлении человеческой природы стал совершенно очевидным, ибо во Христе соединяется небесное и земное, Божественное и человеческое.

Вот почему христианин, устремляясь к горнему, устремляясь к вечному спасению, никогда не должен осуществлять путь ко спасению, обижая своих родных и близких, отказываясь от добрых семейных отношений и вообще уничижая человеческое начало. Некоторым кажется, что в человеческом начале - грех. Но грех не в самой человеческой природе, а в злой человеческой воле. И все то, что совершает человек во славу Божию, все, что является результатом его труда, благословляется Богом. Это некая святыня, посредством которой мы служим Богу. Вот почему человеческое творчество: и самое высокое, и самое незначительное - это все наш дар Богу, это жертва, которую мы Богу приносим

Если у нас будет такое понимание человеческого бытия, такое понимание человеческой природы, такое понимание человеческих отношений, то это бытие, эта природа и эти отношения наполнятся благодатью Божией - так, чтобы, по слову апостола, небесное соединилось с земным и чтобы во главе всего был Бог, который и наполняет все, и содержит все силой Своей.

Рождество Христово - тайна Божественного воплощения - многому нас учит, в том числе и угодному Богу отношению человека к своей земной жизни. Прославим Господа в душах и телесах наших, которые суть Божии, призывает нас апостол. И сегодняшний день, подчеркивая родственные и человеческие отношения Спасителя с теми, кто окружал Его, еще и еще раз призывает нас всех к благочестивой жизни, к добрым отношениям с нашими близкими и родными, к построению человеческих отношений по заповеди Божией, дабы действительно прославлять Бога и в душах, и в телесах наших. Аминь.

Богослужение

Церковь во время празднования Собора Пресвятой Богородицы в богослужениях призывает верных к прославлению Богоматери: «Придите, воспоем Матерь Спасителя, после рождения Его по-прежнему оставшуюся Девой: "Радуйся, Град одушевленный Царя и Бога, – Христос, в Него вселившись, совершил спасение". С Гавриилом воспеваем Тебя, с пастухами славим, восклицая: "Богородица, ходатайствуй пред Воплотившимся из Тебя о нашем спасении!"» (Утреня праздника).

Молитва всем иконам Богородицы

О Пресвятая Дево, Матерь Господа Вышняго, Заступнице и покрове всех к Тебе прибегающих!

Призри с высоты святыя Твоея на мя грешнаго, припадающего ко пречистому образу Твоему; услыши мою теплую молитву и принеси ю пред возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да низпослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да наставит мя на добрая дела, ум мой убо от помышлений суетных да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и Своего Небеснаго Царствия да не лишит мя. О Пресвятая Богородице! Ты, Всех скорбящих Радосте, услыши и мя скорбнаго; Ты, именуемая Утоление печали, утоли и мою печаль; Ты, Купино Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Ты, Взыскание погибших, не попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Тя бо по Бозе вся моя надежда и упование. Буди мне в жизни временней Заступнице и о жизни вечней пред возлюбленным Сыном Твоим, Господем нашим Иисусом Христом, Ходатаица. Тебе же, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Аминь.

Величание Собору Пресвятой Богородицы, глас 4

Пречистая Богомати, Богородице,Собор Твой честный украшен многоразличными добротами,

дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, Узы наша грешныя раздери Своею милостиюи спаси души наша.

Стихи на Собор Пресвятой Богородицы - "Бабьи каши"

Наварили каши,

Сняли все вершки,

Бабам добрым нашим



Понесли горшки.

Принимайте в гости,

Милые старушки,

Поздравлять пришли вас,

Бабки-повитушки!

Вот вам за заботу,

Вот вам за охоту,

Да за слово доброе,



Да за жизнь, за новую!

***

Мать - святая ценность, мать - богиня,

Матерь почитать учили издавна.

Со времен давно прошедших и до ныне

Отмечаем праздник повитух, 8 января!

Собор Пресвятой Богородицы мы также

Счастливы сегодня отмечать...



Помолиться нужно, как же, как же!Богородицу прошу послать нам благодать!

***

Что такое Бабьи Каши?

Кто научить, кто подскажет? -

Раньше в день сей привечали,

В доме бабок повивальных,

Чтоб детей благословляли,



Все гостинцы им давали,Если вкусно угощенье -Скоро будет прибавленье!Так и повелось с тех пор -Богородицы собор,Восхваляет Богоматерь,Что для верующих свята!Чтобы жить с душой открытой,Мы почтим ее молитвой,Пусть родиться много деток,Будет счастье беззаветным.

***

Богородица Дева Мария

В ближнем круге своём собрала,

Светом, лаской, добром одарила

Тех, с кем вместе по жизни прошла.

Одари же и ты своих близких

Бескорыстной любовью, делами

Маме, бабушке кланяйся низко -

За весь род они молятся в Храме.

***

Вот восьмое января,

День другой от Рождества.

В гости к бабкам мы идём,



Угощений вкусных ждём.

Знаем точно что в печи,

Ждут нас каши, калачи.

У окна мурчит Малышка,

Нас зовёт без передышки.

***

В этот день, мы все, славяне,

Богородице Святой,



Свечку мы зажжём в ближайшем храме,Заслонив от ветра пламя мы собой.

Собор Пречистой Богородицы встречаем,

Всех Вас с ним поздравляю от души.

Конечно, благ душевных Вам желаю,

Но чтоб и дни по жизни были хороши.

Соблазны душу чтобы не терзали,

В спокойствии чтоб ум Ваш был всегда.



Чтоб Вас любили и, конечно, понимали,Желаю счастья и спасенья Вам, друзья.

***

Мы народным всем движеньем

В этот день похвальный

Вспомним матерей, рожениц,

Бабок повивальных.

По обряду и закону



В залах, комнатенкахПусть помолятся иконеВсе, кто ждет ребенка.

И при всем честном народе

С щедростью нелишней

Сварим кашу мы для Рода,

Чтоб росли детишки.

***

Чтоб утешиться в печали

Во всём мире женский род,

Слёзы вытереть, в начале

К Богородице идет.

Матерь Божья подсобляет,

В родах, болях и нужде.

Неба высь та голубая

Не оставит нас в беде.

Женская судьба такая -

Деток в строгий мир рожать.

А потом молиться, верить,

Что спасет их Божья Мать.

***

Есть праздник, назван «Бабьи каши»,

Его отмечают родительницы наши.

Рожениц мы славим в этот день,



Акушеров, гинекологов, врачей.

Труд их важен, освящен на небесах,

Ведь участье принимают в чудесах.

Когда младенец появляется на свет,

По важности моменту равных нет.

Им всем желаем радости, добра,

Здоровья, счастья, мира и тепла.

Чтоб за терпенье и за добрые дела



Судьба всегда к вам благосклонною была.

***

День бабьих каш - и день отличный,

Чтобы поздравить повитух,

И пожелать вам очень лично,

Чтоб помогал вам Божий Дух!

Пускай легко проходят роды,

И мудрость вам Господь дает!



И будет ясная погода,А радость будет круглый год!

Пускай Господь благословляет

Тех, кто родил, кто еще ждет,

Пусть всем на свете помогает,

И славит Бога весь народ!

Поздравление в праздник Собор Пресвятой Богородицы

Роды бережно принять,



Крепко малыша обнять -В старину те, кто на сносях,Бывали у старух в гостях.

***

Бабьи каши - зимний праздник,

Каждый маленький проказник

Бабок ходит поздравлять,

И подарки им вручать.

***

Все деревья в серебре,

Бабьи каши на дворе,

Коль вороны раскричались,

Снегопадов мы дождались,

Если ясным будет день,

Не примчится к нам метель,

Праздник весело встречай -



Будет проса урожай!

***

Самое главное чудо на свете -

Это, конечно, конечно же, дети.

Всем, кто ребенку родиться помог,

Пускай здоровья пошлет Господь Бог.

***

Пусть Богородица им помогает,



И новых мам всех оберегает.Пусть чудеса продолжают свершаться,У тех, кто ждет, будут дети рождаться.

***

Бабьи каши - день особый,

Поздравляем тех, кто споро

При рожденье помогает!

В этот день благословляет



Богородица всех дев,Пусть уходят зависть, гнев,Только счастье прибывает,В дом добра пусть прибавляет.И любви благодаря,Лад и мир в семье царят!

Согласно апокрифу, Иосиф пошел искать опытную женщину, и когда он возвратился в пещеру, Мария уже родила Свое Дитя. И сказал Иосиф Марии: "Я привел Тебе двух женщин, Гелому и Саломею, они ждут у входа в пещеру и не могут войти из-за слишком яркого света". Мария, слыша это, улыбнулась. И сказал Ей Иосиф: "Не смейся, но будь осторожна, как бы не понадобилась Тебе какая-либо помощь". И он приказал одной из женщин войти.

Гелома приблизилась к Марии и сказала Ей: "Позволь мне прикоснуться". И когда Мария позволила, женщина громко воскликнула: "Господи, Господи, умилосердись надо мной, я никогда не подозревала и не слышала ничего подобного; грудь Ее полна молока, и у Ней Дитя мужского пола, хотя Она девственница. Ничего нечистого не было при зачатии, и никакой болезни при рождении. Девственницей Она зачала, девственницей Она родила, и девственницей Она остается!"

Другая женщина, по имени Саломея, слыша слова Геломы, сказала: "Тому, что я слышу, я не поверю, если не удостоверюсь". И Саломея, приблизившись к Марии, сказала: "Позволь мне прикоснуться к Тебе и удостовериться, что Гелома сказала правду".

И когда Мария позволила, Саломея прикоснулась, и тотчас же иссохла рука ее, и, почувствовав сильную боль, она стала очень горько плакать и кричать: "Господи, Ты знаешь, что я всегда боялась Тебя, что я всегда ходила за бедными, не принимая вознаграждения; я ничего не брала от вдов и сирот, и никогда я не отсылала прочь от себя недужного, не оказав ему помощи. И вот я стала несчастной из-за неверия моего, оттого, что осмелилась усомниться в Твоей Деве!"

Когда она так говорила, прекрасный юноша появился перед нею и сказал: "Приблизься к Младенцу, и поклонись Ему, и прикоснись к Нему рукой своей, и Он исцелит тебя, ибо Он Спаситель мира и всех, кто уповает на Него".

Тотчас Саломея подошла к Младенцу и, кланяясь Ему, прикоснулась к краю пелен, в которые Он был завернут, и сейчас же выздоровела рука ее. Выйдя, она стала рассказывать о чудесах, которые видела, о том, как она пострадала и как была исцелена; и многие поверили проповеди ее. »

Народные обычаи, обряды, поверья и приметы в день

Собор Пресвятой Богородицы

Бабьи каши - праздник повитух и рожениц. Рождественские святки

«Бабьи каши» - праздник повивальных бабок и рожениц. По старому обычаю, русские женщины ходили к родильницам и повитухам с пирогами. В Курской губернии, к примеру, «крестьяне, имеющие детей, с женами вечером ходят к повивальной бабке и приносят ей водку, харч, блюда пирогов или блинов и всякой всячины».

В этот день принято было не только навещать родильниц и повитух, принося им пироги, но носить пироги в церковь - Богородице, что вызывало нарекания и даже гнев священнослужителей. Из материалов Калинского известно, что митрополит Киевский Михаил еще в 1590 году осудил и запретил такой обычай как «недостойный и не совместный с святостью Пресвятой Девы». В одной из грамот он писал: «И те ж пироги на завтрие Рождества Христова, которые приносят до церквей, мняше в честь Богородицы, еже есть велико безчестие и догмат безбожных еретик, Дева бо Богородица паче слова и разума нетленно роди» [Калинский, 82].

Однако, несмотря на запрещения, «Бабьи каши» продолжали отмечать практически повсеместно. Ежегодно в день, следующий за Рождеством Христовым, русские женщины навещали рожениц и повивальных бабок, устраивая совместное застолье, которое продолжалось иногда с вечера «до бела света».

По народным представлениям, существует особого рода связь между повитухой и Богородицей. Повивальная бабка нередко именуется Соломонидой, Соломонией, Соломеей. В христианских легендах так звали повитуху, которая помогала Деве Марии во время родов. На некоторых иконах «Рождества Христова» имеется изображение Соломониды в белых одеждах, приготовившейся обмывать Младенца Христа.

Понятно, почему эта легендарная повитуха почиталась в России покровительницей всех повивальных бабушек. К ней обращались за помощью роженицы и принимающие роды: «Бабушка Соломонида, Христа повивала - помоги рабе Божией (имярек)», «Бабушка Соломонида, Христова приемница, Христа парила, ножки-ручки правила, нашему младенцу парку оставила». Взывают и к Богоро­дице, прося ее снизойти до обыкновенной женщины и «прислать» повитуху, принимавшую ее Сына: «Пресвятая Богородица, отпусти матушку Соломониду, не погнушайся еже грешной, помоги мне при родах».

Народный календарь, в котором праздник повитух и рожениц следует сразу за Рождеством Христовым, с особой силой подчеркивал ту же связь, то же всегдашнее покровительство Богородицы простым земным женщинам, и более того, по-своему указывал на равенство в муках родовых, в счастье и боли материнства всех женщин, включая Пресвятую Богородицу; он как бы поднимал, обожествлял каждую роженицу и придавал самому факту появления на свет любого младенца высокий, если не божественный, то богоугодный смысл.

Повивальная бабка в любой деревне пользовалась большим уважением. Повивальной она называлась потому, что умела правильно «свить» новорожденного пеленками, чтобы он не вырывался и спал спокойно. Повитухи были знатоками по части женских и материнских забот. Недаром говорили: «Бабка походит - всему делу пособит». Отмечали и их мастерство: «У всякой бабки свои ухватки».

Бабка повивальная - в деревне всем родня дальняя. Ни одни родины не обходились без повитухи. Бабка пособляла роженице. И была она, как говаривали, с руками. Зная обычаи старины, бабка знала свое дело. При муках роженицы затапливала баньку, вываживала роженицу по солнцу. Бабканье - повиванье - утворялось добрым словцом, добрыми травами, добрыми молитвами. Одымляя роженицу, то есть запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой бессмертником, бабка радела о легких родинах.

А еще не в столь далекие времена матушка собирала ребятишек ввечеру и учила их славить Рождество, обсыпать зерном - на долгий век, на счастье, на благополучие. Проще простого было в праздничный час выдать по ломтю пирога, побаловать детей клюквой на меду. Но матушка знала: "Не во всяком дому каравай выпечен, да еще, чтобы всему семейству вдосталь". И вот ребятишки должны были заслужить угощение, всем миром ребячьим отведать поровну и сыти, и сладостей.

"Подайте коровку, маслену головку, на поду печену, коровку золочену!"

И в ребячий короб ото всякого дома выносили и большухи, и девицы-невесты обрядовое печенье, которое по своему обличью сродни скотинке. А ребятишки подзадоривали: "Ты, хозяюшка, подай! Ты, отрадушка, подай! Подавай - не ломай! Отломишь немножко - будет Ермошка. Отломишь горбушку - будет Андрюшка. А подашь середину - быть свадьбе!"

И, так, ребячий короб тяжелел. И гурьбой славельщики бежали к чьей-то протопленной баньке, делили между собой угощение. Это было радостное время игр, забав. Дети узнавали друг друга и по-детски были счастливы, запоминая это зимнее чудесное время.

По поводу праздника существует еще одна поговорка: «В праздник каш всяк с ложкой ходит - полный черпак семью не разгонит». Это означало, что обычаи этого дня были нацелены на укрепление семьи.

Что разрешено делать в праздник Собор Пресвятой Богородицы?

• Вечером ходили к повивальной бабке и приносили ей водку, пироги и прочую снедь, угощали ее и угощались сами.

• В этот день столярничают, играют на музыкальных инструментах.

• В этот же день принято обращаться с молитвой к пророку Давиду, чтобы защитил в дороге от лютых зверей, разбойников и прочих напастей.



• Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен либо в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. Со временем обрядовая суть гадания практически утратилась, а на первое место вышла их развлекательная сторона. И в наши дни многие девушки с удовольствием гадают «на суженого».

Что нельзя делать в праздник Собора Богородицы?

• 8 января не варите и не ешьте кисель, чтобы не зазвать в дом покойника.

• Не покупайте 8 января веревки, чтобы никогда в роду вашем не было повешенных или удавленников.

Молитва повитух

На мостах танцуют духи,

У домов стоит с косой,

А в деревнях повитухи



Молятся своей святой:

« Бабка, бабка Саломея

Защити от тёмных сил,

Помоги принять смелея

Малыша, чтоб долго жил.

Защити от зла Удельниц-

Не родился, чтоб кривым,

Не шептал, что бы у мельниц,



Чтобы не был и больным.

Бабка, бабка Саломея

Помоги принять дитя,

Чтобы радостью владея

Возгордиласья земля!»

На мостах танцуют духи,

У домов стоит с косой,

А в деревнях повитухи



Молятся своей святой.

Приметы погоды

Погода 8 января покажет, чего ждать от природы в ближайшие недели и даже летом.

• Бабьи каши отмечены и своими приметами.

• Если поутру синички кричат - значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны - быть снегопадам и метелям.

• Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша.

• Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

• Частые снегопады и метели в январе - в июле частые дожди



• Если январь прошлого года был теплым - январь этого года будет холодным.

Источник: you-woman.com