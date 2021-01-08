Масленица в 2021 году: Дата празднования и традиции

Масленица считается старинным русским народным праздником

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. Но этот день можно высчитывать и самостоятельно.

Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы. В итоге в 2021 году сам праздник у нас выпадает на 14 марта. А Масленичная неделя начинается с 8 марта.

История праздника

Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на Руси было связано, по одним версиям, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другим - "скотьего бога" Велеса.

В древние времена этот день был одним из тех, что помогают осмыслить течение времени - смена сезонов обросла множеством примет и ритуалов. Масленица была одним из них - праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гуляния всегда сопровождались огнем - горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси.

После принятия христианства Церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними.

В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом.

Но сегодня - это самый веселый и сытный народный праздник. В народе Масленицу ласково называют «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пеструю, или Мясопустную неделю. Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались - получался такой "пестрый" период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком - свадьбы переставали играть вплоть до Пасхи.

Конец Пестрой недели - время активной подготовки к Масленице. В субботу устраивали поминальные обеды, а в воскресенье все отправлялись друг к другу в гости, чтобы пригласить родственников, друзей и близких отпраздновать вместе.

Традиции Масленицы

По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.

Понедельник - встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам - за помин душ усопших.

Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста - в Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.

Так что если вы не замужем – обратите внимание на этот факт. Подмигнул вам парень? Присмотритесь! Не уходите сразу. Возможно, у него серьезные намерения.

Среда - лакомка. Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение "к теще на блины".

Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция - взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды - пехоту и конницу - и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается ее разрушить.Василий Суриков даже посвятил этому действию одну из своих работ.

Пятница - тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» - подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.

Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.

Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.

Как сделать чучело на Масленицу своими руками

Сожжение чучела во время праздничных гуляний на городских площадях носило глубокий сакральный смысл. Таким образом наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. Вместе с зимой символически сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен и обновления.

Рассказываем, как смастерить чучело на праздник своими руками.

Надо:

две деревянные палки - одна длинная, другая поменьше;

гвозди с молотком;

веревка;



старые журналы, газеты;солома;платок на голову и старая одежда;пуговицы;помада.

Палки необходимо соединить между собой крестом и прибить гвоздями. Да так, чтобы короткая стала руками чучела, а длинная – туловищем. Далее перематываем их соломой, а сверху веревкой для большей прочности. Теперь голова: сомните старые газеты в ком и обмотайте его платком. Можете сшить овал в виде головы из материи и набить его соломой. Вместо глаз пришиваем пуговицы, а нос, рот и румяна рисуем помадой. Голову к туловищу привязываем также веревками. Одеваем наше создание в старую одежду.

Важно помнить, что сжигать соломенную куклу необходимо на открытом пространстве, а детей держать под присмотром. Тогда это будет безопасно.

Рецепты самых аппетитных блинов к Масленице

Блины Кружевные

Надо:

1 стакан муки без горки,

1 ст. ложка сахарной пудры,

3 яйца, 300 мл молока,

100 г сливочного масла.

Смешиваем муку с сахарной пудрой, добавляем яйца и вливаем молоко. Далее замешиваем тесто. Оно должно получиться консистенции слегка взбитых сливок. Отдельно растапливаем сливочное масло и вливаем его в блинное тесто. Еще раз все хорошо перемешиваем и оставляем на столе на 30 минут. Переходим к жарке. Разогреваем тонкую ровную сковороду, смазываем ее маслом. Тесто выливаем небольшими порциями, равномерно распределяя по всей посуде. Тогда блины получатся тонкими и кружевными.

Блины Двухцветные

Надо:

2 стакана муки,

0,5 л молока,

0,5 стакана воды,

2 яйца,

2 ст. ложки сахара,

0,5 ч. ложки соли,

щепотка соды,



50 г горького шоколада,1 ст. ложка какао-порошка.

Смешиваем между собой яйца, молоко, воду, соду, сахар и соль. Затем добавляем муку и замешиваем тесто. Далее разделяем его пополам. Одну часть оставляем как есть. А в другую добавляем какао-порошок и растопленный горький шоколад. На раскаленную сковороду выливаем понемногу теста из каждой чашки. Таким образом, блины получатся темными и светлыми.

Блины в бокале со взбитыми сливками

Надо:

1 яйцо,

1 ст. ложка сахара,

щепотка соли,



1 стакан с горкой муки,1,5 стакана молока,1 ст. ложка растительного масла,150 г творожного сыра,200 г густых,33-процентных, сливок,3 ст. ложки меда, клюква (либо другие ягоды).

Яйца, молоко, сахар и соль тщательно перемешиваем до однородной массы. Добавляем муку, растительное масло и замешиваем тесто. Выпекаем по традиции на раскаленной сковороде, а затем охлаждаем. Переходим к необычной начинке: творожный сыр взбиваем с половиной порции сливок и 1 столовой ложкой меда. Каждый блин смазываем получившейся начинкой, сворачиваем трубочкой и разрезаем на 5 ровных частей. Затем раскладываем их по широким бокалам. Оставшиеся сливки взбиваем и выкладываем в бокалы - сверху на блины. Украшаем целыми ягодами клюквы и поливаем медом.

Что дарят на Масленицу в 2021 году

Масленица, в первую очередь, праздник семейный. Поэтому и подарки должны быть для дома, для быта.

Посуда - от деревянной до хрустальной, от соломенной до серебряной. Это могут быть тарелки или стаканы для повседневной еды. А может, вазы, необычные салатницы и даже наборы столовых приборов.

Также лучшим подарком в этот праздник считаются оригинальные угощения: пироги, засахаренные фрукты, пряники и калачи в виде сердец, либо булочки в виде лебедей или улиток.

Недорогие украшения – тоже отличный вариант. Это могут быть ленточки, резинки, заколки для волос, бусы, сережки, браслеты. Красивая шаль, плед или расписной платок – а почему бы и нет? Для дома, для уюта и тепла.

Не стоит забывать, что на Масленицу приняты массовые гуляния. Поэтому хорошим подарком может стать карнавальный костюм масленичных персонажей. Например, костюмы Петрушки, Скомороха, Бабы-Яги, Солнца, Зимы, Весны.

И, конечно же, никто не отменял подарки, сделанные своими руками. В первую очередь, это может быть маленькое чучело. Сделать его можно так же, как мы писали выше. Только более скромных размеров. Также уместны будут цветы, тряпочные блины, герои масленичных гуляний в виде кукол.

Масленица в искусстве

Праздник с такой долгой историей и столь укоренившийся в русской культуре, не мог не оставить след в искусстве. Выдающиеся творцы посвящали Масленице свои произведения или помещали главных героев в контекст праздника. Вот наиболее известные из них.

Источник: kp.ru