Празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери 8 января 2021 года. История важнейшего лика

До сих пор к помощи этой иконы прибегают люди, исцеляются от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Киккскому образу на землю нисходит дождь в засушливую погоду.

По преданию, икона Божьей Матери «Милостивая-Киккская» была написана святым апостолом Лукой

По преданию, икона Божьей Матери «Милостивая-Киккская» была написана святым апостолом Лукой. Вместе с двумя другими написанными им образами он отослал ее в Египет. Оттуда образ был переправлен в Царьград (Константинополь), чтобы сохранить святыню от гонителей христианской веры.

Несмотря на многочисленные нападения на корабль, образ достиг берегов Константинополя и хранился там в царских чертогах вплоть до 12 века, после чего был торжественно перевезен на остров Кипр.

События, которые предшествовали этому, были воистину уникальны. Однажды правитель острова Мануил Вутомитис охотился в горах и сбился с пути. Он встретил старца Исаию, который, не желая быть узнанным, постарался уйти. Мануил разгневался на Исаию и жестоко избил его, после чего был наказан свыше параличом. Он искренне раскаялся и попросил старца молиться Богу за его прощение.

В одном из видений старцу было сказано, что спасти правителя могут труды по перенесению образа Богоматери на Кипр, что последний и поспешил сделать. Мануил оставил старцу деньги, чтобы он построил храм во имя Пресвятой Троицы, и отправился в путь.

В Константинополе Мануил долго не решался сказать императору о видении старца и медлил. Увидев однажды императора Алексея Комнина в безутешном горе, он счел нужным именно в этот момент возвестить об иконе.

Болезнь дочери императора точь-в-точь напоминала болезнь Мануила. Он рассказал о том, что с ним приключилось на острове, о страшной хвори, которой он страдал после своего греха, и о спасении, которое может быть дано его дочери после того, как император передаст хранившийся у него образ Богоматери.

Алексей Комнин не хотел расставаться с образом. Он сделал список с иконы и предложил Мануилу выбрать один образ из двух. Дочь императора снова заболела, Алексей Комнин более не стал хитрить. По преданию, хранящемуся в монастыре Кикос, Исайя сам приплыл в Константинополь. Накануне во сне ему явилась Божья Матерь и сказала: «Та икона, на которую сядет пчела и есть подлинник». С тех пор пчела украшает герб кипрской обители.

Как только корабль с чудотворным образом пристал к берегам Кипра, не только верующие люди, но и деревья, цветы приклонили свои «головы» перед Владычицей. Для нее был воздвигнут храм, что и положило начало жизни мужского Киккского монастыря.

До сих пор к помощи этой иконы прибегают люди, исцеляются от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Киккскому образу на землю нисходит дождь в засушливую погоду.

Лики Богоматери и Богомладенца на иконе «Милостивая-Киккская» по установленному в древности обычаю закрыты от взора людей плотным покровом, который никогда не снимается. Даже когда монахи меняют покров по ветхости, они выносят образ из храма, поднимая и обращая его к небу. По сохранившемуся на Кипре преданию, тот, кто осмелится приоткрыть пелену, — может ослепнуть.

Источник: calend.ru