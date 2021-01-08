08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Гинайкратия — фестиваль женщин в Греции отмечается 8 января 2021 года: Мужьям сегодня предписано быть дома и заниматься хозяйством

10:50 08.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Мужьям же в это время предписано быть дома, заниматься домашним хозяйством, присматривать за детьми.

% name% title
Женщины освобождаются от домашних хлопот и проводят свой день в кафе

День 8 января можно без преувеличения называть греческим аналогом российского женского праздника 8 марта. Хотя, если говорить строго, смысл Гинайкратии заключается немного в другом.

8 января в Греции, преимущественно в городах Моноклисия (Monocclissia) и Неа Петра (Nea Petra), а также во многих деревнях и селах северной части страны проходит женский фестиваль Гинайкратия.

В этот день в семьях обмениваются семейными ролями: женщины освобождаются от обычных домашних хлопот и проводят свой день в «кафетения» (кафе) или других общественных заведениях — местах развлечения и отдыха, где обычно позволено находиться только мужчинам.

Мужьям же в это время предписано быть дома, заниматься домашним хозяйством, присматривать за детьми.

В последние годы это стало уже более традицией, нежели фестивалем. Неудивительно, что у фестиваля есть более понятное название — Фестиваль доминирования женщин или Фестиваль матриархата.

Источник: calend.ru

8 января 2021 Гинайкратия — фестиваль женщин в Греции история праздник хозяйство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы сегодня быть Гречанкой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
11:51 08-01-2021
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
11:50 08-01-2021
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
11:45 08-01-2021
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
11:43 08-01-2021
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
11:40 08-01-2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
11:33 08-01-2021
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в "Зимней вишне", рассказали в МЧС
11:30 08-01-2021
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
11:28 08-01-2021
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным
11:20 08-01-2021
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным
Украл телефон и еду у соседа по коммунальной квартире житель Новосибирска
11:15 08-01-2021
Украл телефон и еду у соседа по коммунальной квартире житель Новосибирска