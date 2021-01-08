Гинайкратия — фестиваль женщин в Греции отмечается 8 января 2021 года: Мужьям сегодня предписано быть дома и заниматься хозяйством

Мужьям же в это время предписано быть дома, заниматься домашним хозяйством, присматривать за детьми.

Женщины освобождаются от домашних хлопот и проводят свой день в кафе

День 8 января можно без преувеличения называть греческим аналогом российского женского праздника 8 марта. Хотя, если говорить строго, смысл Гинайкратии заключается немного в другом.

8 января в Греции, преимущественно в городах Моноклисия (Monocclissia) и Неа Петра (Nea Petra), а также во многих деревнях и селах северной части страны проходит женский фестиваль Гинайкратия.

В этот день в семьях обмениваются семейными ролями: женщины освобождаются от обычных домашних хлопот и проводят свой день в «кафетения» (кафе) или других общественных заведениях — местах развлечения и отдыха, где обычно позволено находиться только мужчинам.

Мужьям же в это время предписано быть дома, заниматься домашним хозяйством, присматривать за детьми.

В последние годы это стало уже более традицией, нежели фестивалем. Неудивительно, что у фестиваля есть более понятное название — Фестиваль доминирования женщин или Фестиваль матриархата.

Источник: calend.ru