Какой будет школа в России через 20 лет, рассказали ученые

Какой будет школа в России через 20 лет

Ученые рассказали, какой будет школа через 20 лет: учеба в любое время суток, бумажки отменяются, учебники - тоже. В школе появятся сетевой методист и сетевой дизайнер. Но в самой большой цене будут… бабушки с тремя высшими образованиями.

Исследователи Вышки считают, что в ближайшие 15-20 лет наша школа пройдет большой путь - от бумажной до сетевой, где можно будет заниматься 24 на 7 на 365. Иными словами, круглый год, день и ночь без выходных. Но это не только занятия, это и спорт, и дополнительные занятия, и походы, тесная связь с родителями и местными сообществами... Фантастика! Бумажки отменяются, закупки оцифрованных материалов - тоже. Школа пользуется открытыми образовательными онлайн-ресурсами, которые постоянно обновляются. Появятся новые педагогические профессии - сетевой дизайнер, сетевой методист. Главной задачей становится не столько предметная подготовка, сколько социализация ученика.

Мы спросили, что думают об этом директор школы для талантливых детей, директор коррекционной школы для слабовидящих, сельский учитель из глубинки и преподаватели вузов.

Кирилл Семенов, директор Специализированного учебно-научного центра МГУ (школа Колмогорова):

- Помните, в известном советском фильме "Москва слезам не верит" оператор Рудольф говорит: "Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение". То же самое сейчас с этим прогнозом. По большому счету школе вообще ничего не нужно кроме хорошего учителя и коллектива учеников. Школа как место сбора детей останется. Для таких школ, как наша, особенно важно собрать толковых детей вместе, чтобы они друг друга тянули за собой. В дистанционном, заочном обучении ничего нового нет. Заочные школы при вузах прекрасно существуют с 1964 (!) года. А что касается дистанционной учебы, зайдите на сайт мехмата МГУ, найдите там "Материалы для дистанционного обучения" и дальше - "Из собрания Гостелерадиофонда России - Телекиноконкурс. Высшая математика". Это видеолекции 70-х годов прошлого века, которые слушают студенты уже пять десятков лет.

Ольга Мишукова, заслуженный учитель России, учитель начальных классов Сосновской средней школы №1, Тамбовская область:

- Не загадываю так далеко, на 15-20 лет, хотя… Не удивлюсь, если школа станет дистанционной. Но для этого надо, чтобы в деревнях был хороший интернет. А пока в некоторых малокомплектных школах родители бегают к учительнице или созваниваются с ней, чтобы узнать домашнее задание, - интернет работает плохо. Хорошо, когда в классе два-три ученика. А если 20-25? И не забывайте, что сегодня в деревнях много неблагополучных семей, неполных, пьющих. Дети из таких семей требуют особого внимания. У нас в Сосновке интернет есть. Но родители в моем втором классе были в шоке, когда нас перевели на дистант в марте прошлого года. Я рада была, что в первом классе успела научить детей читать и писать. А если бы ушли на дистанционку в первом классе? Страшно даже подумать.

Павел Суворов, директор специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 (это школа для слабовидящих детей):

- Уверен, что даже в теории массовый переход в дистанционное обучение вряд ли возможен. Причина - несовершенные технологии. Ничего не может и, очевидно, не сможет заменить живого общения учителя и ученика. Безусловно, система образования будет меняться, есть важные элементы дистанционного обучения, которые войдут в нашу жизнь. Роль учителя, скорее, будет усиливаться. Будет выше ответственность родителей за обучение детей. Появятся другие обучающие платформы подобные Московской электронной школе, которая при всей критике является чуть ли не единственным в мире примером разработки единой цифровой среды, доступной для школ и школьников. Появится, надеюсь, отечественное высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение к нему. Надеюсь, сохранятся маленькие классы для детей-инвалидов.

Когда появились небольшие мобильные устройства, ситуация с сохранением зрения детей стала непростой. А сейчас, когда экран стал чуть ли не единственным окном в мир, ситуация может осложниться. Наверное, нужно, чтобы офтальмологи (не только в России) подвели некоторые итоги, сделали выводы. Может быть, стоит отдельно воссоздать систему профилактики зрительных заболеваний.

Михаил Воропаев, профессор, заместитель директора по научной работе Института педагогики и психологии образования МГПУ:

- Дистант из школы не уйдет. Он станет привычным, качество сервисов улучшится, появится возможность учиться у лучших учителей, и, ситуация, когда учительница на смартфоне проверяет снимки сочинений, "сфотканных" учениками, останется в прошлом. Такой учебный процесс будет очень требователен к способности учеников самоорганизоваться. Что разделит учеников на тех, кто это может и тех, кто не может.

Законы бизнеса будут все более и более сказываться на жизни школ. Современный бизнес сверхдинамичен, конкурентен, поэтому школа будет беспрерывно менять сервисы, программные и аппаратные средства. Дети, начиная учебный год с одной версией Российской электронной школы, будут заканчивать его с другой.

Как альтернатива массовому образованию будет развиваться частное, в том числе семейное обучение. При всех вариантах, даже при семейном обучении, ребенок все равно столкнется с похожими интернет-сервисами, отличия будут только в возможности выбрать производителя и прайс для подписки. Но этот выбор, видимо, будет иметь решающее значение. Как и сегодня, цена образовательного товара будет очень слабой гарантией его качества. И для навигации в этом очень непрозрачном рынке в каждой семье хорошо бы иметь бабушку с тремя высшими образованиями. Ну или хотя бы одну такую бабушку на две семьи.

Елена Ленская, директор центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук:

- За последние тридцать лет школа изменилась не так уж существенно: те же парты, те же учебники, те же отличники и двоечники. А будь жив Ян Амос Коменский, автор "Великой дидактики", почивший несколько столетий назад, он бы тоже многое опознал, как свое наследство. Дистант не столько изменил школу, сколько обнажил проблемы, в ней накопившиеся. Главная из них, на мой взгляд, не цифровое неравенство - в конце концов, скоростной интернет станет всеобщим достоянием, а компьютеры станут доступны даже малообеспеченным семьям. Главное - это способ взаимодействия учителя и ученика. Оказалось, что многие учителя не умеют учить, не наказывая и не унижая - и когда они продолжают так же себя вести в дистанте, ученики от них просто отгораживаются и выпадают из учебного процесса.

Сейчас можно учиться самыми разными способами, и если учителя не откажутся от "карательной педагогики" прошлых лет, их услуги могут больше не понадобиться. Поэтому я надеюсь на то, что через 15 лет учителя будут мотивировать и поддерживать всех учеников, а не только тех, кто способен учиться самостоятельно. Вместо отметок они научатся давать детям эффективную обратную связь, так, чтобы каждый знал, как улучшить свои результаты. Будут исходить из того, что ошибки - не повод для снижения отметки, а прежде всего возможность поразмышлять и исправиться. Они будут уважать своих учеников, верить в их силы и способности независимо от того, каких результатов им уже удалось добиться.

Тогда все ребята будут стремиться в школу, с нетерпением ждать встречи с учителем, видеть в нем помощника и друга. Эта потребность никуда не исчезнет, ведь как сказал когда-то известный американский психолог Ф. Скиннер: "Учитель, которого может заменить компьютер, заслуживает этого".

Источник: РГ