Крещенские морозы: Когда начнутся и стоит ли их ждать в 2021 году?

В последние годы погода очень резко и непредсказуемо меняется. Это происходит из-за глобального потепления, смены магнитных полюсов и других причин.

Согласно приметам, на Крещение погода меняется

Согласно приметам, на Крещение погода меняется. Порой это приводит к сильнейшим морозам. Эксперты рассказали, стоит ли их ждать в 2021 году.

Существует множество примет на Крещение. Крещенские морозы — одна из них, причем она довольно часто работает, ведь в этот период стрелка термометра действительно опускается до неприличия низко.

Что такое крещенские морозы

Данный период длится от трех дней до недели. Люди ещё в древности заметили, что на Крещение обычно сильно холодает. Обычно это происходит 19 января. Иногда холода приходят в сочельник, 18 числа, или даже чуть ранее.

Считается, что в эти дни природа обновляется. Холод связан с чистотой. Белый цвет снега в церковной культуре связан со светлыми мыслями и непорочностью. Морозы на Крещение словно смывают людские грехи и проблемы.

Какого числа начнутся крещенские морозы в 2021 году

В последние годы погода очень резко и непредсказуемо меняется. Это происходит из-за глобального потепления, смены магнитных полюсов и других причин. Тем не менее метеорологи утверждают, что в середине января может установиться сильный антициклон с повышенным атмосферным давлением. Это приведет к появлению морозов, которые придут словно по расписанию — как раз к Крещению или чуть раньше — к 17-18 числу.

Сказать точно про длительность крещенских морозов невозможно. Метеорологи не могут предсказать, когда антициклон пройдет. Единственное, что можно сказать точно, — на Крещение будет холоднее обычного.

Ученые не могут объяснить, почему аномальные холода часто приходят именно в начале второй половины января. Согласно статистике, большинство аномальных морозов происходит именно на Крещение, однако далеко не всегда в этот период холодно в целом.

Если вы ходите узнать заранее о морозах, то гораздо точнее ответить на вопрос о том, когда начнутся похолодания, смогут поздние прогнозы. Следите за новостями в интернете. Также не забывайте следить за активностью Солнца, чтобы быть в курсе приближения магнитных бурь. Найти информацию о них вы сможете в нашем лунном календаре.

Источник: dailyhoro.ru