08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Студентов каких вузов Новосибирской области привлекли работать в "красные" зоны в коронавирус, ответил министр Хальзов

11:13 08.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Для устранения кадрового дефицита на территории региона разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения. Ради этого молодым специалистам дополнительно к зарплате выплачивают надбавку.

% name% title
Медики ковидной бригады Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 январяУмер после прививки вакциной Pfizer врач в СШАЕщё 1086 новостей

Как медики справляются с пандемией коронавируса в Новосибирской области? На этот и многие другие вопросы ответил на письменный запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 30 декабря.

Как выяснилось, лечащих врачей не хватает. Именно поэтому в период пандемии к оказанию медицинской помощи в качестве медицинских работников и волонтеров привлечены обучающиеся и преподаватели ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Институт медицины и психологии В. Зельмана ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

Кроме того, для устранения кадрового дефицита на территории региона разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения. Ради этого молодым специалистам дополнительно к зарплате выплачивают надбавку. Но только тем, кто впервые окончил учреждения высшего и среднего профессионального образования и заключил в течение 6 месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности сроком не менее, чем на три года, с учреждением, подведомственным Минздраву Новосибирской области, расположенным в районах области, а также в городских округах областного значения. Например, в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Барабинске, Куйбышеве и Татарске и финансируемым из областного бюджета.

А в ЦГБ Бердска есть план работы с кадрами, включающий основные разделы:

повышение квалификации сотрудников;
работа с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»,
Бердским филиалом ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

Ради поиска кадров даже разработали стандартную операционную процедуру «Порядок поиска и подбора кандидатов на вакантную должность».

- Регламентация процесса позволяет эффективно управлять жизненным циклом заявки на вакантную должность от момента ее подачи до закрытия. Размещение вакансий осуществляется в электронном виде ответственными исполнителями через внутренний сайт интерактивного портала центра занятости населения и через официальный сайт «Работа в России» - общероссийская база вакансий, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области.

горбольница кадры коронавирус медицина пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Студенты победят коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
11:51 08-01-2021
Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам весной 2021 года
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
11:50 08-01-2021
День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дня
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
11:45 08-01-2021
Лишили жизни дочь и ее возлюбленного из-за отказа выйти замуж за двоюродного брата родные
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
11:43 08-01-2021
Опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера полиция Капитолия
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
11:40 08-01-2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 января
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
11:33 08-01-2021
Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в "Зимней вишне", рассказали в МЧС
11:30 08-01-2021
Улучшились ли противопожарные меры в ТЦ после трагедии в
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
11:28 08-01-2021
«Ньюкасл Джетс» - «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз на матч А-Лиги 8 января
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным
11:20 08-01-2021
Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным
Украл телефон и еду у соседа по коммунальной квартире житель Новосибирска
11:15 08-01-2021
Украл телефон и еду у соседа по коммунальной квартире житель Новосибирска