Студентов каких вузов Новосибирской области привлекли работать в "красные" зоны в коронавирус, ответил министр Хальзов

Для устранения кадрового дефицита на территории региона разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения. Ради этого молодым специалистам дополнительно к зарплате выплачивают надбавку.

Медики ковидной бригады Бердска

Как медики справляются с пандемией коронавируса в Новосибирской области? На этот и многие другие вопросы ответил на письменный запрос "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 30 декабря.

Как выяснилось, лечащих врачей не хватает. Именно поэтому в период пандемии к оказанию медицинской помощи в качестве медицинских работников и волонтеров привлечены обучающиеся и преподаватели ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Институт медицины и психологии В. Зельмана ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

Кроме того, для устранения кадрового дефицита на территории региона разработан комплекс мер, направленных на привлечение квалифицированных медицинских работников в сферу здравоохранения. Ради этого молодым специалистам дополнительно к зарплате выплачивают надбавку. Но только тем, кто впервые окончил учреждения высшего и среднего профессионального образования и заключил в течение 6 месяцев после окончания учебного заведения трудовые договоры по полученной специальности сроком не менее, чем на три года, с учреждением, подведомственным Минздраву Новосибирской области, расположенным в районах области, а также в городских округах областного значения. Например, в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Барабинске, Куйбышеве и Татарске и финансируемым из областного бюджета.

А в ЦГБ Бердска есть план работы с кадрами, включающий основные разделы:

повышение квалификации сотрудников;

работа с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»,

Бердским филиалом ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж».

Ради поиска кадров даже разработали стандартную операционную процедуру «Порядок поиска и подбора кандидатов на вакантную должность».

- Регламентация процесса позволяет эффективно управлять жизненным циклом заявки на вакантную должность от момента ее подачи до закрытия. Размещение вакансий осуществляется в электронном виде ответственными исполнителями через внутренний сайт интерактивного портала центра занятости населения и через официальный сайт «Работа в России» - общероссийская база вакансий, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области.