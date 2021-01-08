Как покрасить седые волосы и спрятать корни надолго

Порой седина становится заметной уже через несколько недель. В таком случае можно сделать окрашивание в технике мелирование.

Многие женщины задумывают о том, как можно покрасить седые волосы, чтобы не приходилось часто подкрашивать отросшие корни в дальнейшем

Многие женщины задумывают о том, как можно покрасить седые волосы, чтобы не приходилось часто подкрашивать отросшие корни в дальнейшем. Конечно, в современном мире седину можно сделать модным акцентом образа. Но большая часть представительниц прекрасного пола все же предпочитают маскировать ее.

Окрашивание седых волос

Существует несколько правил при выборе средств для окрашивания седых волос:

краска должна быть на один тон светлее природного цвета волос (тогда отросшие корни будут не столь заметны, а переход – более плавным);

средство нужно выбрать более стойкое и мощное, нежели для обычных волос без седины;

стоит учитывать тип седины (если таких волос больше половины, то следует выбрать более мощный краситель).

Важно определится с тем, содержит ли средство аммиак. Это вещество создает щелочную среду, поэтому чешуйки волос лучше раскрываются, принимают и закрепляют пигмент. Конечно, аммиак отличает токсичность, которая в дальнейшем может сказаться на состоянии волос. С другой стороны, окрашивание будет более стойким.

При использовании подобных средств нельзя исключить возможность аллергической реакции, поэтому краску нужно предварительно тестировать на небольшом участке кожи, к примеру, на запястье. В любом случае стоит выбирать средство с ухаживающими веществами, чтобы минимизировать воздействие аммиака.

Покраска волос без частого подкрашивания корней

То, насколько часто нужно подкрашивать отросшие корни, во многих зависит от скорости роста волос. Порой седина становится заметной уже через несколько недель. В таком случае можно сделать окрашивание в технике мелирование. Конечно, такой способ спрятать седые волосы имеет свои положительные и негативные стороны.

Плюсы мелирования:

отрастание корней станет не таким заметным;

подходит дамам, у которых меньше половины седых волос, седина расположена локально;

может скорректировать черты лица, форму головы;

делает прическу более объемной.

Минусы такого окрашивания:

не стоит делать самому;

может понадобиться дополнительное осветление;

требуется тщательный уход;



применяются более агрессивные средства.

Современная мода сделала возможным то, что седину не скрывают, а, наоборот, подчеркивают. Женщинам, у которых больше половины седых волос можно подумать о полном осветлении. Конечно, такое окрашивание подразумевает использование мощных средств. Кроме того, осветленные волосы нуждаются в более бережном уходе.

Источник: rsute.ru