Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года в стихах необычайной красоты

8 января православные отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы. Официально праздник был принят в 681 году на Шестом вселенском соборе. Позднее он был объединен с народным праздником Бабьи каши.
День Бабьих каш — древний народный праздник, чествующий повивальных бабок. В старину в этот день к повитухам приходили за благословением молодые девушки, беременные женщины и мамы с маленькими детьми.
В бабий день всегда наблюдали за погодой. По народным приметам, если день выдается солнечным, то можно ждать богатый урожай проса. Поющие с утра синицы пророчат ночной мороз, а шумные вороны предупреждают о снегопаде. Также снег ждали, если в печи подгорала каша.
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С Праздником Собора Святой Богородицы,
Пусть о вас судьба нежно позаботиться,
Здоровьем одарит, радостью поделится,
Счастье в вашем доме пусть скорей поселится,
И семье желаем вашей процветания,
Пусть судьба исполнит ваши пожелания,
Пусть добро согреет вас лучами светлыми,
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Когда Христос уже родился,
На второй день Рождества,
Мы вспоминаем этот праздник,
Что Бога-мать Иисуса родила.
Богородица была святою,
Невинна, праведна, со светлою душой
Ребенка данного Всевышним ей Отцом.
А в этот день, по старому преданью,
В храм ходят мамы, кто родил дитя,
Там тихо просят о здоровье,
И говорят «Помилуй Богородица меня»
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Поздравляю с днём Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Богоматери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.
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Собор Пресвятой Богородицы
Справляет сегодня народ.
Хранит пусть Святая от горя вас,
Обиды, печали, невзгод.
Пускай защитит от предательства,
Пусть силы вам в жизни дает,
Молитва Иисусовой Матери
***
Богородицы Собор
Мы сегодня отмечаем!
Пусть ее чудесный взор
От беды и горя защищает.
Пусть покров ее всегда
Будет небом над главою.
И сияет радостным покоем.
***
Бабьи каши — это праздник,
На восьмое января.
Скажем бабкам — повитухам,
Без вас справиться нельзя.
В этот день отметим праздник,
Матерь Божию Марию,
Мы одарим похвалой.
Вознесем молитвы наши,
Той, что родила Христа.
Пусть всем женщинам поможет,
И подарит малыша.
***
Бабьи каши на Руси.
Пироги скорей неси,
Чтоб поздравить Богородицу
Божью матушку угодницу.
Тех кто в родах помогает
Пусть Господь благославляет,
А кто деточек желает
Пусть к иконе припадает —
И подарит Вам детишек!
***
Сбор Пресвятой Богородицы
Люд христианский встречает,
Пусть все пожеланья исполнятся,
Святая от бед сберегает!
Молитвою мир пусть наполнится,
И всю нашу жизнь Богородица
На правильный путь направляет!
***
Собор Пресвятой Богородицы
Справляем сегодня, друзья.
Любви большой, понимания
Желаю душевно вам я.
Пускай Богоматерь услышит вас,
Все просьбы, стенания, мольбы.
Желаю, чтоб под покровительством
Марии всегда были вы.
***
Поздравляю вас сердечно
С праздником прекрасным,
Собор Пресвятой Богородицы —
Сил желаю, крепкой веры,
Нерушимого смирения,
Пусть любовь украсит в жизни
Все нелегкие мгновения.
Пусть поможет Богоматерь
Вам надежды не терять,
На нее я вам желаю
***
Этот праздник дамы славят,
Он особый и большой
С Днем Собора поздравляю
Богоматери Святой.
Всем добра я вам желаю,
Мира, радости и счастья.
От семьи пусть все ненастья.
Источник: pozdravok.ru