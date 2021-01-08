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Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года в стихах необычайной красоты

09:50 08.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Официально праздник был принят в 681 году на Шестом вселенском соборе. Позднее он был объединен с народным праздником Бабьи каши.

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8 января православные отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы
Сюжет: Православные обряды
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Собор Пресвятой Богородицы: в чем смысл праздника 8 января 2021 годаПоздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года в стихах необычайной красотыЕщё 621 новостей

8 января православные отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы. Официально праздник был принят в 681 году на Шестом вселенском соборе. Позднее он был объединен с народным праздником Бабьи каши.

День Бабьих каш — древний народный праздник, чествующий повивальных бабок. В старину в этот день к повитухам приходили за благословением молодые девушки, беременные женщины и мамы с маленькими детьми.

В бабий день всегда наблюдали за погодой. По народным приметам, если день выдается солнечным, то можно ждать богатый урожай проса. Поющие с утра синицы пророчат ночной мороз, а шумные вороны предупреждают о снегопаде. Также снег ждали, если в печи подгорала каша.

***

С Праздником Собора Святой Богородицы,
Пусть о вас судьба нежно позаботиться,
Здоровьем одарит, радостью поделится,
Счастье в вашем доме пусть скорей поселится,
И семье желаем вашей процветания,
Пусть судьба исполнит ваши пожелания,
Пусть добро согреет вас лучами светлыми,

И пускай исполнит все мечты заветные!

***

Когда Христос уже родился,
На второй день Рождества,
Мы вспоминаем этот праздник,
Что Бога-мать Иисуса родила.

Богородица была святою,
Невинна, праведна, со светлою душой

И девять месяцев носила в чреве
Ребенка данного Всевышним ей Отцом.

А в этот день, по старому преданью,
В храм ходят мамы, кто родил дитя,
Там тихо просят о здоровье,
И говорят «Помилуй Богородица меня»

***

Поздравляю с днём Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Богоматери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.

***

Собор Пресвятой Богородицы
Справляет сегодня народ.
Хранит пусть Святая от горя вас,
Обиды, печали, невзгод.

Пускай защитит от предательства,
Пусть силы вам в жизни дает,
Молитва Иисусовой Матери

Пускай всегда вас спасет.

***

Богородицы Собор
Мы сегодня отмечаем!
Пусть ее чудесный взор
От беды и горя защищает.

Пусть покров ее всегда
Будет небом над главою.

Верой пусть живет душа
И сияет радостным покоем.

***

Бабьи каши — это праздник,
На восьмое января.
Скажем бабкам — повитухам,
Без вас справиться нельзя.

В этот день отметим праздник,

Богородицы собор.
Матерь Божию Марию,
Мы одарим похвалой.

Вознесем молитвы наши,
Той, что родила Христа.
Пусть всем женщинам поможет,
И подарит малыша.

***

Бабьи каши на Руси.
Пироги скорей неси,
Чтоб поздравить Богородицу
Божью матушку угодницу.
Тех кто в родах помогает
Пусть Господь благославляет,
А кто деточек желает
Пусть к иконе припадает —

Богородица услышит
И подарит Вам детишек!

***

Сбор Пресвятой Богородицы
Люд христианский встречает,
Пусть все пожеланья исполнятся,
Святая от бед сберегает!

Молитвою мир пусть наполнится,

Греховные мысли растают,
И всю нашу жизнь Богородица
На правильный путь направляет!

***

Собор Пресвятой Богородицы
Справляем сегодня, друзья.
Любви большой, понимания
Желаю душевно вам я.

Пускай Богоматерь услышит вас,
Все просьбы, стенания, мольбы.
Желаю, чтоб под покровительством
Марии всегда были вы.

***

Поздравляю вас сердечно
С праздником прекрасным,
Собор Пресвятой Богородицы —

Будет в душе ясно.

Сил желаю, крепкой веры,
Нерушимого смирения,
Пусть любовь украсит в жизни
Все нелегкие мгновения.

Пусть поможет Богоматерь
Вам надежды не терять,
На нее я вам желаю

В миг нелегкий уповать.

***

Этот праздник дамы славят,
Он особый и большой
С Днем Собора поздравляю
Богоматери Святой.

Всем добра я вам желаю,
Мира, радости и счастья.

Богоматерь отведет
От семьи пусть все ненастья.

Источник: pozdravok.ru

8 января 2021 поздравления Собор Пресвятой Богородицы стихи
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