Поздравления на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года в стихах необычайной красоты

Официально праздник был принят в 681 году на Шестом вселенском соборе. Позднее он был объединен с народным праздником Бабьи каши.

8 января православные отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы

8 января православные отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы. Официально праздник был принят в 681 году на Шестом вселенском соборе. Позднее он был объединен с народным праздником Бабьи каши.

День Бабьих каш — древний народный праздник, чествующий повивальных бабок. В старину в этот день к повитухам приходили за благословением молодые девушки, беременные женщины и мамы с маленькими детьми.

В бабий день всегда наблюдали за погодой. По народным приметам, если день выдается солнечным, то можно ждать богатый урожай проса. Поющие с утра синицы пророчат ночной мороз, а шумные вороны предупреждают о снегопаде. Также снег ждали, если в печи подгорала каша.

***

С Праздником Собора Святой Богородицы,

Пусть о вас судьба нежно позаботиться,

Здоровьем одарит, радостью поделится,

Счастье в вашем доме пусть скорей поселится,

И семье желаем вашей процветания,

Пусть судьба исполнит ваши пожелания,

Пусть добро согреет вас лучами светлыми,



И пускай исполнит все мечты заветные!

***

Когда Христос уже родился,

На второй день Рождества,

Мы вспоминаем этот праздник,

Что Бога-мать Иисуса родила.

Богородица была святою,

Невинна, праведна, со светлою душой



И девять месяцев носила в чревеРебенка данного Всевышним ей Отцом.

А в этот день, по старому преданью,

В храм ходят мамы, кто родил дитя,

Там тихо просят о здоровье,

И говорят «Помилуй Богородица меня»

***

Поздравляю с днём Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Богоматери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.

***

Собор Пресвятой Богородицы

Справляет сегодня народ.

Хранит пусть Святая от горя вас,

Обиды, печали, невзгод.

Пускай защитит от предательства,

Пусть силы вам в жизни дает,

Молитва Иисусовой Матери



Пускай всегда вас спасет.

***

Богородицы Собор

Мы сегодня отмечаем!

Пусть ее чудесный взор

От беды и горя защищает.

Пусть покров ее всегда

Будет небом над главою.



Верой пусть живет душаИ сияет радостным покоем.

***

Бабьи каши — это праздник,

На восьмое января.

Скажем бабкам — повитухам,

Без вас справиться нельзя.

В этот день отметим праздник,



Богородицы собор.Матерь Божию Марию,Мы одарим похвалой.

Вознесем молитвы наши,

Той, что родила Христа.

Пусть всем женщинам поможет,

И подарит малыша.

***

Бабьи каши на Руси.

Пироги скорей неси,

Чтоб поздравить Богородицу

Божью матушку угодницу.

Тех кто в родах помогает

Пусть Господь благославляет,

А кто деточек желает

Пусть к иконе припадает —



Богородица услышитИ подарит Вам детишек!

***

Сбор Пресвятой Богородицы

Люд христианский встречает,

Пусть все пожеланья исполнятся,

Святая от бед сберегает!

Молитвою мир пусть наполнится,



Греховные мысли растают,И всю нашу жизнь БогородицаНа правильный путь направляет!

***

Собор Пресвятой Богородицы

Справляем сегодня, друзья.

Любви большой, понимания

Желаю душевно вам я.

Пускай Богоматерь услышит вас,

Все просьбы, стенания, мольбы.

Желаю, чтоб под покровительством

Марии всегда были вы.

***

Поздравляю вас сердечно

С праздником прекрасным,

Собор Пресвятой Богородицы —



Будет в душе ясно.

Сил желаю, крепкой веры,

Нерушимого смирения,

Пусть любовь украсит в жизни

Все нелегкие мгновения.

Пусть поможет Богоматерь

Вам надежды не терять,

На нее я вам желаю



В миг нелегкий уповать.

***

Этот праздник дамы славят,

Он особый и большой

С Днем Собора поздравляю

Богоматери Святой.

Всем добра я вам желаю,

Мира, радости и счастья.



Богоматерь отведетОт семьи пусть все ненастья.

Источник: pozdravok.ru