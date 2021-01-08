Гибрид обезьяны и человека: Зачем это нужно и кто продолжает шокирующие эксперименты

Ученый оплодотворил самок приматов в начале 1927-го. Он планировал провести и обратный опыт. Но с поиском женщин-добровольцев возникли проблемы.

Официально известные эксперименты, нацеленные на получение жизнеспособного гибрида, закончились провалом

Скрещивание обезьяны с человеком кажется безнравственным. Но такие опыты неоднократно проводились и, по мнению сторонников теорий заговоров, могли быть успешными. Официально известные эксперименты, нацеленные на получение жизнеспособного гибрида, закончились провалом.

Межвидовое скрещивание – достаточно распространенное явление. Мула получили от осла и лошади, лигра – от тигра и льва. Природа не отстает от людей. Похожие виды, живущие вместе, могут давать потомство. Главное условие – родственная связь (хотя бы дальняя). От него и отталкивались сторонники теории эволюции, организовавшие спорные эксперименты по скрещиванию человека с обезьяной. К самому известному проекту прошлых лет относят опыты Ильи Иванова, биологи и зоотехника из СССР, проходившие в 20-х – 30-х гг. ХХ-го в. Ему удалось заручиться поддержкой властей.

Цели опытов по скрещиванию в СССР

Иванов интересовался вопросом создания гибридов с конца XIX-го в. Благодаря специалисту, СССР опережал мир в зоотехнике на несколько десятков лет. Иванов создал метод искусственного осеменения лошадей, на порядок повысивший эффективность процесса. Советская кавалерия не осталась без транспорта благодаря ученому.

Эксперименты зоотехника с межвидовым скрещиванием касались смесей:

коровы и антилопы;

мыши с крысой или морской свинкой;

кролика с зайцем.

Иванов участвовал в выведении овцебыка. Ученого интересовало и скрещивание приматов. Изначально он занимался сведением человекообразных обезьян, но решил пойти дальше. На новые эксперименты зоотехника подтолкнули идеи Бернелота Мунса. Голландский натуралист в 1908-м заявлял о возможности оплодотворения человеческим семенем самок горилл и шимпанзе. В качестве доноров он предлагал использовать чернокожих, относя их к «низшим» расам.

Советскому биологу удалось заинтересовать проектом высшие круги власти. К основным причинам поддержки Иванова советскими чиновниками относили:

Антирелигиозные настроения – опыты могли поддержать теорию эволюции и опровергнуть церковные догмы.



Поиск «фонтана молодости». Период активности Иванова пришелся на смерть Владимира Ленина. Врачи заявили, что вождь преждевременно состарился из-за интенсивной работы. В правительстве надеялись, что работы Иванова помогут найти механизмы продления молодости.Создание «идеального работника». Гибрид должен был иметь ум человека и силу примата. Он мог стать идеальной трудовой единицей – здоровый, выносливый, подчиняемый. После Первой мировой войны СССР нуждался в таких кадрах.

Дополнительным фактором стало отрицательно отношение к подобным экспериментам на Западе. Официально пресса сообщила, что власти отклонили предложения ученого. Но в 1925-м Иванов получил 10 000 долл. от Академии наук на свой проект. Вместе с сыном и сторонниками он отправился в Африку.

Советские эксперименты по скрещиванию обезьяны с человеком

Иванов работал во Французской Гвинее. Ученый планировал использовать шимпанзе из питомника Киндии, но животные были недостаточно взрослыми. Иванов перенес в Конакри. Первые попытки поймать диких особей оказались малоуспешными из-за метода охоты. Местные жители боялись связываться с сильными обезьянами. Они загоняли шимпанзе на деревья, «выкуривали» из кроны и избивали до полумертвого состояния. Иванов увеличил плату, чтобы привлечь более опытных охотников. Ему удалось получить самок для экспериментов. Личность дорога семени неизвестна. По одной из версий, им стал сын биолога.

Ученый оплодотворил самок приматов в начале 1927-го. Он планировал провести и обратный опыт. Но с поиском женщин-добровольцев возникли проблемы. Местные жительницы отказывались беременеть от приматов – без их согласия правительство не давало разрешения на эксперименты. По одной из версий, Иванов отказался от нового этапа программы. По другой – усыплял и оплодотворял туземок без их ведома, чем вызвал гнев местных мужчин.

Продемонстрировать результаты экспериментов биолог планировал летом того же года. Он отправился в СССР с 13 оплодотворенными самками. Из-за проблем с сердцем Иванову пришлось сделать остановку во Франции. Из-за отказа советского правительства оплатить содержание приматов, они оказались в неблагоприятных условиях и быстро погибли. При вскрытии признаки беременности не обнаружились. Несмотря на очевидный провал, Иванов высоко оценивал результаты.

«Гибрид растет быстрее обычного человека. Он становится невероятно сильным в 3-4 года. Неприхотлив, устойчив к боли, легко поддается контролю», — отмечал эксперт в одном из писем.

Эти слова Иванова выглядят, будто он делал зарисовки с натуры. Но попытки ученого поделиться результатами экспериментов быстро пресекли. В начале 1930-х Иванова отправили в лагерь, где он вскоре умер. По другой версии ученого расстреляли. Официально эксперимент закончился провалом.

Современные опыты

После 1930-х попытки скрестить обезьяну с человеком не прекратились. Конспирологи предполагают, что некоторые опыты закончились успехом. Так они, в частности, объясняют сообщения о йети.

Предполагается, что один из опытов должен был пройти в Китае в 1967-м. Ученые хотели ввести человеческое семя самке шимпанзе. Но реализовать проект помешала культурная революция.

Исследователи продолжили эксперименты, но на клеточном уровне. В 2007-м команда Йельского университета использовала человеческий биоматериал для лечения болезни Паркинсона у приматов. Животные, получившие стволовые клетки, восстановили двигательные функции. Новые структуры проникли в мозг, формально сделав их гибридами и подняв вопрос об этичности процедуры.

В 2019-м сайт Массачусетского технологического института сообщил о создании гибридного эмбриона человека и обезьяны в Китае. Автором проекта стал Карлос Изписуа Бельмонте, руководитель лаборатории калифорнийского Института Солка. Ученые ввели сторонние стволовые клетки в обезьяний эмбрион проверяя, можно ли выращивать пригодные для трансплантации человеческих органов в животных. Изписуа Бельмонте ранее пытался провести похожий опыт на свиньях. Но человеческие клетки не прижились. Опыты проводились в Китае, так как американские власти не дали бы согласия или финансирования на проект.

Учитывая сообщение МТИ, можно предположить, что минимум один эксперимент по скрещиванию обезьяны и человека (пусть и на клеточном уровне) закончился успешно. Но ученые не видят перспективы в подобных опытах. С точки зрения медицины, приматы развиваются слишком медленно для эффективного производства органов и тканей. Скорее, авторы экспериментов интересуются вопросами эволюции и прочностью межвидовых барьеров.

Источник: pronedra.ru