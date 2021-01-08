Какие купюры подделывают чаще и как не стать жертвой, сообщило МВД

МВД сообщило, какие купюры подделывают чаще: как не стать жертвой

Что делать, если у вас оказались фальшивые деньги.

В МВД рассказали какие банкноты стали самыми популярными у фальшивомонетчиков в 2020 году, а также отметили рост преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денег. Чаще всего подделывали, как не трудно догадаться, купюры 5000 и 1000 рублей. Но что делать, если вы честный гражданин, но вас поймали со случайно оказавшейся у вас фальшивой купюрой?

«МК» попросил руководителя службы безопасности одного из столичных гипермаркетов прокомментировать, как часто в реальной жизни выявляются поддельные купюры и какое наказание может последовать за попытку расплатиться фальшивкой.

- С поддельными банкнотами сотрудники магазинов сталкиваются очень часто, - поделился собеседник. - Преимущественно это купюры номиналом пять тысяч рублей, меньше встречаются все же реже. Выявлять подозрительные банкноты входит в обязанность кассиров магазина. При приеме на работу их предупреждают, что они несут материальную ответственность и если позже на кассе будет обнаружена поддельная купюра, то работник покрывает ущерб из своего кармана. Поэтому при малейшем сомнении в подлинности, кассир вправе отказать покупателю. Как правило все сводится к тому, что сотрудник магазина просто просит расплатиться другой банкнотой. Если клиент соглашается или, в случае не возможности оплатить товар иным способом, спокойно готов покинуть магазин, то на этом все и заканчивается.

Конечно, если покупатель начинает возмущаться, проявлять агрессию или пытается заменить эту купюру другой, тоже вызывающей сомнение, кассир вынужден обратиться к сотрудникам службы безопасности магазина. А те, в свою очередь, вызывают полицию. Правоохранители изымают денежный знак для проведения экспертизы и установления ее подлинности, а с ее обладателя берут объяснения где и при каких обстоятельствах он мог ее получить. Если рассказ хозяина банкноты не вызывает сомнений и у человека при себе больше нет подозрительных денег, то под обязательство о явке он отправляется домой. Стоит отметить, что в большинстве случаев покупатель сам невольная жертва, даже не подозревающая о том, что у него при себе имелись фальшивые деньги. Конечно, если при нем найдется еще нескольких банкнот или обнаружаться иные моменты, указывающие на вероятный умысел, ситуация будет развиваться иначе. Владельцу подделок придется уже объясняться в кабинете следователя. Однако повторюсь, случаи выявление настоящих злоумышленников крайне редки, так как все же настоящие преступники реализуют фальшивые деньги через другие каналы.

Источник: МК