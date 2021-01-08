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Создают прототип однократной вакцины от коронавируса в Стэнфорде

10:00 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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В США для экстренного использования одобрены две вакцины — Moderna и Pfizer, однако обе достаточно дорогостоящие и требуют специфических условий хранения ампул при очень низких температурах.

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В Стэнфорде разрабатывают более простую и дешевую вакцину от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Влияние коронавируса на мозг и нервную систему обеспокоило ученыхСоздают прототип однократной вакцины от коронавируса в СтэнфордеЕщё 1083 новостей

Основное назначение новой вакцины — распространение в развивающихся странах, которые пока не могут себе позволить массово закупать дорогостоящие препараты, которые, к тому же, требуют очень сложных условий транспортировки и хранения. Первые эксперименты демонстрируют эффективность вакцины уже после одной дозировки.
В США для экстренного использования одобрены две вакцины — Moderna и Pfizer, однако обе достаточно дорогостоящие и требуют специфических условий хранения ампул при очень низких температурах. Исследователи из Стэнфордского университета решили создать однофазовую вакцину, которую можно будет хранить при комнатной температуре. Такие условия должны обеспечить массовую вакцинацию от COVID-19 в развивающихся странах, где заболеваемость также очень высокая.
Новую вакцину создают на основе наночастиц белка ферритина. Ранее такая схема уже использовалась для разработки вакцины против Эболы. Для сравнения, вакцины Moderna и Pfizer содержат РНК возбудителя, поэтому они производятся быстрее, однако более дорогие и требуют двух доз введения.

Наночастицы ферритина соединили с модифицированными версиями спайкового белка SARS-CoV-2.

Кандидат на вакцину с укороченным спайковым белком показал наибольшую эффективность для выработки нейтрализующих антител на моделях мышей. Их уровень оказался примерно в два раза выше, по сравнению с переболевшими COVID-19 пациентами.
Введение второй дозировки еще больше усилило иммунный ответ.

Пока исследование находится в самом начале пути и ученые понимают, что другие вакцины-кандидаты могут намного быстрее доказать эффективность и безопасность для клинического применения. Пока они не называют предполагаемые сроки испытаний вакцины на людях. В настоящее время разработка вакцины продолжается с учетом четкой ориентации на беднейшие страны. Ученые намерены сохранить свойства вакцины при условии комнатной температуры хранения, а также рассматривают способы производства лекарства в виде порошка.
Успех Moderna и Pfizer — пока единственные вакцины, применяемые в США и Европе, омрачают многочисленные случаи острых тяжелых аллергических реакций в ответ на вакцину. Экспертное сообщество пока не называет причин таких реакций, но предположительно проблема в использовании полиэтиленгликоля.

Источник: hightech.plus

COVID-19 коронавирус пандемия
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