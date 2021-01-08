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Сводка погоды: спадут ли морозы 8 января в Бердске?

06:30 08.01.2021 Фото: pixabay
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Ветер переменный 2-7 м/с.

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Ветер переменный 2-7 м/с.

Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, дымки, дым. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днём -18, -23 °С.

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