Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, дымки, дым. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днём -18, -23 °С.
Сводка погоды: спадут ли морозы 8 января в Бердске?
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Ветер переменный 2-7 м/с.
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