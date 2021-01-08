Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 8-10 января 2021 года

8 января 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.

Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе.

Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.

День требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы ответственны за свое благополучие. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Постарайтесь через свои волосы излучать энергию любви и космос ответит Вам.