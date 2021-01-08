Молитва в большой праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года

В этот день молятся о здравии и счастье, о благополучии и женском счастье. Обязательно прославляют Богородицу.

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы и чтит память нескольких икон: "Остробрамская", "Милостивая" "Помощница в родах" и "Трех Радостей". Узнаем что же этот за день, какие молитвы читать и немного об иконе Остробрамская" О других иконах в следующей публикации.

Немного истории:

Что же это за праздник? Не сложно догадаться, что после Рождества Христова, прославляют Богородицу. Ту, которая даровала нам спасение, родив Божьего Сына. В этот день собрались все те, кто был близок к Иисусу и Богородице. Также собор - это когда все верующие собираются, чтобы вознести молитвы. С рождением Иисуса каждый обрел надежду на спасение и обретения царствия небесного. Праздник этот один из самых древних и установлен в 691 году. Все знают, что после рождения Иисуса, им пришлось бежать в Египет, спасаясь от царя Ирода. На пути им встретились разбойники. Но один из них пощадил Богородицу и младенца. Этим разбойником оказался тот самый, который висел на распятом кресте справа от Христа и обрел царствие небесное.

О чем же молиться в этот день и где можно увидеть икону Собора Пресвятой Богородицы?

В этот день молятся о здравии и счастье, о благополучии и женском счастье. Обязательно прославляют Богородицу.

Если в доме будет данная икона то ссоры, беды и несчастья будут обходить стороной семью

Молятся об очищении души, о даровании сил в преодолении жизненных трудностей

Также в этот день чтят память иконы Божьей Матери "Остробрамская"

По старинным преданиям икона появилась в 15 веке на воротах в г. Вильно. Этот образа один из редких, так как на нем Божья Матерь изображена в одиночестве, без привычного нам образа младенца на руках. Подлинник же иконы находится в Римской католической церкви и почитается по всему миру как католической так и православной церковью. Икона на своем веку свершила множество чудес. По старинным преданиям такая икона дома защитит от несчастий, бед. поможет обрести женское счастье и укрепить любовь между супругами.

Пред иконой молятся об избавлении о тоски и уныния

О том, чтобы найти решение различных проблем

Пред святым ликом Богородицы можно молиться о чем требует сердце и душа. Милостивая Божья матерь всегда услышит и поможет, главное верить и довериться Господу и воле Божьей

Молитвы Собору Пресвятой Богородице и пред иконой "Остробрамская"

Молитва

Молитвы

Источник: multiurok.ru