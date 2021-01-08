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Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?

11:33 08.01.2021 Фото: dailyhoro.ru
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Этот великий праздник в православии часто называют днем матери, поэтому постарайтесь провести этот день в кругу семьи, особенно рядом с матерями и бабушками.

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На следующий день после Рождества верующие люди воздадут почтение Деве, подарившей жизнь Нашему Спасителю
Сюжет: Православные обряды
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Зачем празднуют Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года?Собор Пресвятой Богородицы: в чем смысл праздника 8 января 2021 годаЕщё 622 новостей

Пресвятая Дева — Великая Матерь Иисуса Христа. На следующий день после Рождества верующие люди воздадут почтение Деве, подарившей жизнь Нашему Спасителю.

В православии отмечают множество празднеств, которые посвящены Богородице, к ним относится и Собор Пресвятой Девы. Ежегодно 8 января все православные люди восхваляют Деву Марию за Ее великие поступки, верность Богу и жертвенность. Каждый христианин в этот день воздает почтение святой Деве Марии, которая даровала жизнь Сыну Господа.

Смысл празднования Собора Пресвятой Девы

Ежегодно 7 января православный народ празднует великое событие — Рождество Христово, почитая Его славу и жертву во имя спасения всего человечества. На следующий день после Рождества люди празднуют и почитают Пресвятую Богородицу, которая внесла особый в клад в историю всего христианства. Именно в честь нее 8 января специально отведен праздник, названный Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день нельзя забывать о почтении памяти мужа Девы Марии — Иосифа, который до последнего был рядом с ней, взяв ее в жены, и поклялся перед Господом о сохранности ее чести.

Дева Мария обладала мужеством, силой духа, крепкой верой и ни при каких обстоятельствах не отрекалась от Господа Своего. Все муки и терзания, что выпали на ее плечи, они достойно вынесла во имя своей веры в Бога и Сына Иисуса Христа.

Празднование Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года

В этот великий праздник с самого утра принято ходить в храм и читать благодарственные молитвы, обращенные к Деве Марии. Не стоит забывать поблагодарить всех Святых, которые также всегда помогут в беде и благословят.

Богоматерь является покровительницей домашнего очага, заступницей детей и женщин. В день празднования следует прочесть молитву о крепком здоровье и благополучии всех родных, в особенности детишек. 8 января 2019 года женщинам можно вознести молитву о пополнении в семье, которая в этот день обладает особенной силой.

Этот великий праздник в православии часто называют днем матери, поэтому постарайтесь провести этот день в кругу семьи, особенно рядом с матерями и бабушками. Поздравьте их с этим светлым праздником и подарите несколько теплых и искренних слов.

Дева Мария — одна из самых важных святых во всей христианской вере, поэтому очень важно правильно почтить ее память в этот великий праздник, не забывая о молитвах подле Ее образа.

Источник: dailyhoro.ru

8 января 2021 год история праздник Собор Пресвятой Богородицы
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