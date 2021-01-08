Точный гороскоп на Собор Пресвятой Богородицы в пятницу 8 января для каждого знака зодиака индивидуально

Овен решит все проблемы, которые его мучили в последнее время. Звезды сегодня очень благосклонны к этому знаку Зодиака.
Телец с самого утра почувствует бодрость духа. Стучи копытом, вставай на лыжи!
Близнецы ранимы в этот день. Но у них есть большой плюс – родственники всегда готовы прийти на помощь.
Рак достигнет поставленных целей. Посещение родных будет весьма кстати.
Лев сегодня душа компании. Он говорлив, приятен и… Не забывайте – он царь (зверей).
Дева влиятельна как никогда. Если пойдет в магазины, ее ждут большие скидки.
Весы в ожидании чего-то светлого, хорошего. Ждите и дождетесь!
Скорпион может планировать поездки, они будут удачными. Женщины-Скорпионы на кухне будут неповторимы!
Стрелец может растерять инициативу. Но не теряйте бодрости духа!
Козерога ждут новые знакомства. Очень важно не откладывать важные разговоры с родственниками на более позднее время.
Водолей готов пойти на компромиссы. Ограничьте себя в еде, если что.
Рыбы молчаливы. В этот день нужно проявить характер!
Источник: izvmor.ru