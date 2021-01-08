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Точный гороскоп на Собор Пресвятой Богородицы в пятницу 8 января для каждого знака зодиака индивидуально

02:00 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Козерога ждут новые знакомства. Очень важно не откладывать важные разговоры с родственниками на более позднее время.

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Стрелец не потеряет бодрости духа, а Близнецы ранимы

Овен решит все проблемы, которые его мучили в последнее время. Звезды сегодня очень благосклонны к этому знаку Зодиака.

Телец с самого утра почувствует бодрость духа. Стучи копытом, вставай на лыжи!

Близнецы ранимы в этот день. Но у них есть большой плюс – родственники всегда готовы прийти на помощь.

Рак достигнет поставленных целей. Посещение родных будет весьма кстати.

Лев сегодня душа компании. Он говорлив, приятен и… Не забывайте – он царь (зверей).

Дева влиятельна как никогда. Если пойдет в магазины, ее ждут большие скидки.

Весы в ожидании чего-то светлого, хорошего. Ждите и дождетесь!

Скорпион может планировать поездки, они будут удачными. Женщины-Скорпионы на кухне будут неповторимы!

Стрелец может растерять инициативу. Но не теряйте бодрости духа!

Козерога ждут новые знакомства. Очень важно не откладывать важные разговоры с родственниками на более позднее время.

Водолей готов пойти на компромиссы. Ограничьте себя в еде, если что.

Рыбы молчаливы. В этот день нужно проявить характер!

Источник: izvmor.ru

астрология гороскоп гороскоп на пятницу знаки зодиака
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