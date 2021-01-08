Мирослава Карпович показала горячее фото с Павлом Прилучным

На чувственном снимке актриса позирует в объятиях Прилучного. Мужчина сжимает актрису, а та эффектно откидывает голову назад и раскрывает губы в ожидании поцелуя.

Актриса сериала «Папины дочки» и главный «мажор» страны вместе играют в спектакле «Косметика врага»

34-летняя Мирослава Карпович и 33-летний Павел Прилучный никогда не выкладывали совместные фотографии. Актеры не выносят свою личную жизнь на публику. Однако сегодня Карпович опубликовала чувственное фото с Прилучным.

Актриса сериала «Папины дочки» и главный «мажор» страны вместе играют в спектакле «Косметика врага». Среди зрителей трагикомедия пользуется успехом. Постановка стала особенно популярной после слухов о том, что Прилучный бросил свою супругу ради Карпович. Тайный роман актеров привлек внимание общественности.

Как бы ни ругали в сети Мирославу за то, что она якобы увела Прилучного из семьи, на спектакли с участием актрисы ходят многие. Пользователи мечтают увидеть хотя бы на сцене яркий роман Мирославы и Павла. В «Косметике врага» актеры как раз играют влюбленных, а в жизни пара старается держаться подальше от глаз папарацци.

Сегодня Карпович поделилась фрагментом спектакля. На чувственном снимке актриса позирует в объятиях Прилучного. Мужчина сжимает актрису, а та эффектно откидывает голову назад и раскрывает губы в ожидании поцелуя. Черно-белые тона придали фотографии особый шарм. Поклонникам снимок понравился. Не забыли они упомянуть и бывшую супругу Прилучного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

«У Агаты опять депрессия будет», «Мечтаю попасть на этот спектакль», «Какая энергетика от фото», «Страстное фото», «Одна из самых талантливых и красивых актрис», «Шикарная пара», «Какие красивые», — принялись писать в комментариях фанаты.

Под фото Карпович сделала подпись. Она сообщила, что спектакль состоится 9 января. Поклонники актрисы заверили, что обязательно посетят его. Примечательно, что Прилучный на своей странице также анонсировал спектакль. Однако от фотографий с Карпович он воздержался. Актер предпочел избегать лишних упоминаний о новой возлюбленной.

Источник: kleo.ru